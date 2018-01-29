Повторная комплексная судмедэкспертиза, назначенная в рамках уголовного дела барнаульца Александра Никифорова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, подтвердила первоначальные выводы — роковой выстрел мог быть сделан по неосторожности. Впрочем, адвокат потерпевших Сергей Дорожкин заверил, что пока в этом деле рано ставить точку.

Процесс возобновился 29 января после почти двухмесячного перерыва. Вначале судья Валентин Полуянов зачитал результаты экспертизы, касавшейся обстоятельств причинения огнестрельного ранения.

Напомним, по версии подсудимого (с которым Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете), во время прогулки по весеннему лесу молодые люди стреляли по деревьям. В один из моментов женщина, которая находилась на небольшой возвышенности, поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ.

В результате Наталья Лапшина получила огнестрельное проникающее ранение груди, с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.

Вновь, как и в более раннем заключении, специалисты указали, что пуля была выпущена с расстояния не более чем 1,5-2 м. При этом точное время смерти установить затруднительно. Впрочем, учитывая большую кровопотерю, а также тот факт, что было задето правое легкое, скорее всего, Наталья Лапшина скончалась в тот же вечер, когда она вместе с Никифоровым отправилась в лес.

Кроме того, эксперты подтвердили тот факт, что потерпевшая в момент выстрела из ТТ действительно находилась спиной к Никифорову и стала падать в левую от себя сторону. Все изложенное никак не противоречит тому, что говорил ранее обвиняемый в своих показаниях.

После оглашения результатов судмедэкспертизы судья был намерен завершить стадию судебного следствия, однако прокурор попросила его объявить перерыв в рассмотрении дела на максимально возможный срок. Гособвинитель намерена за это время отыскать возможные дополнения к ранее сформулированной позиции.

Кроме того, за паузу высказалась и сторона потерпевших вместе с адвокатом. Известно, что родственники отправили несколько запросов в Следственный комитет. Речь идет о тех фактах, которые ранее вызывали возмущение близких Натальи Лапшиной, но в силу неполного расследования по этому делу оказались неучтенными. Речь идет о возможной краже личных вещей погибшей, включая сотовые телефоны, а также денег с банковских карт. Кроме того, родственников смущал факт незаконного хранения оружия Никифоровым.

Впрочем, адвокат Сергей Дорожкин откровенно признал, что если версии родственников Следкомом не подтвердятся, они согласятся с той квалификацией, что предложена ранее — причинение смерти по неосторожности. Дело в том, что судебный процесс довольно тяжело дается с моральной точки зрения близким погибшего педагога, поэтому затягивать дело в дальнейшем никто не намерен. Наказание, которое грозит Александру Никифорову по ч. 1 ст. 109 УК РФ, — исправительные работы, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы — все на срок до двух лет.

При иных раскладах у потерпевшей стороны, согласно ст. 237 УПК РФ, есть шансы добиться того, чтобы дело отправили на дополнительное расследование. Ожидается, что ответ из Следкома будет получен в течение двух недель. Следующее заседание суда, на котором многое станет понятно, пройдет 13 февраля.