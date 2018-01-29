Повторная комплексная судмедэкспертиза, назначенная в рамках уголовного дела барнаульца Александра Никифорова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, подтвердила первоначальные выводы — роковой выстрел мог быть сделан по неосторожности. Впрочем, адвокат потерпевших Сергей Дорожкин заверил, что пока в этом деле рано ставить точку.
Процесс возобновился 29 января после почти двухмесячного перерыва. Вначале судья Валентин Полуянов зачитал результаты экспертизы, касавшейся обстоятельств причинения огнестрельного ранения.
Напомним, по версии подсудимого (с которым Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете), во время прогулки по весеннему лесу молодые люди стреляли по деревьям. В один из моментов женщина, которая находилась на небольшой возвышенности, поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ.
В результате Наталья Лапшина получила огнестрельное проникающее ранение груди, с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.
Вновь, как и в более раннем заключении, специалисты указали, что пуля была выпущена с расстояния не более чем 1,5-2 м. При этом точное время смерти установить затруднительно. Впрочем, учитывая большую кровопотерю, а также тот факт, что было задето правое легкое, скорее всего, Наталья Лапшина скончалась в тот же вечер, когда она вместе с Никифоровым отправилась в лес.
Кроме того, эксперты подтвердили тот факт, что потерпевшая в момент выстрела из ТТ действительно находилась спиной к Никифорову и стала падать в левую от себя сторону. Все изложенное никак не противоречит тому, что говорил ранее обвиняемый в своих показаниях.
После оглашения результатов судмедэкспертизы судья был намерен завершить стадию судебного следствия, однако прокурор попросила его объявить перерыв в рассмотрении дела на максимально возможный срок. Гособвинитель намерена за это время отыскать возможные дополнения к ранее сформулированной позиции.
Кроме того, за паузу высказалась и сторона потерпевших вместе с адвокатом. Известно, что родственники отправили несколько запросов в Следственный комитет. Речь идет о тех фактах, которые ранее вызывали возмущение близких Натальи Лапшиной, но в силу неполного расследования по этому делу оказались неучтенными. Речь идет о возможной краже личных вещей погибшей, включая сотовые телефоны, а также денег с банковских карт. Кроме того, родственников смущал факт незаконного хранения оружия Никифоровым.
Впрочем, адвокат Сергей Дорожкин откровенно признал, что если версии родственников Следкомом не подтвердятся, они согласятся с той квалификацией, что предложена ранее — причинение смерти по неосторожности. Дело в том, что судебный процесс довольно тяжело дается с моральной точки зрения близким погибшего педагога, поэтому затягивать дело в дальнейшем никто не намерен. Наказание, которое грозит Александру Никифорову по ч. 1 ст. 109 УК РФ, — исправительные работы, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы — все на срок до двух лет.
При иных раскладах у потерпевшей стороны, согласно ст. 237 УПК РФ, есть шансы добиться того, чтобы дело отправили на дополнительное расследование. Ожидается, что ответ из Следкома будет получен в течение двух недель. Следующее заседание суда, на котором многое станет понятно, пройдет 13 февраля.
Комментарии
а много ли в суде может Россия отсудить по делам Олимпиадным?
вот тут то же самое
очень не простой стрелок этот из ТТ видать, ох, очень не простой.
Да и хозяин этого ТТ тоже.
Это как вообще понимать такое правосудие?
Т.е. можно завести кого-нибудь в лес, где нет свидетелей, застрелить, официально пройти принудительные работы и всё?
Государства у нас закончилось похоже. Скоро граждане начнут сами творить правосудие.
29.01.2018 12:26
- гость -
как как, сословное правосудие, чё. Стрелок сословием выше вышел чем потерпевшая - всё просто.
...какие-то невероятные......начните с личности убийцы, кто такой - военный, полицейский....или просто псих ? Из незаконного оружия убили (даже и нечаянно) человека, оставили без помощи, на следующий день закидал ветками. Это что случайность ? ДВА года за убийство ? Да Вы гоните !!!
12:16, наши могут только сопли распускать своими "ответными санкциями".
а в передачу "Человек и Закон" писали?
Да господи , давно бы уже посадили по 109, а так только время тянут, да теперь еще навряд ли и деньги родственники получат.., потому как фиг где устроится с такой репутацией, ну или устроится ...и будет по 100 руб в месяц отчислять .
Я так понимаю их деньги волновали в первую очередь, так как судя по статьям представленным "Амиком" потерпевшая сторона сразу озвучили сумму им нужную, разве можно маму в принципе оценить на 4 ляма? А так развели комедию с элементами боевика и захватывающей драммы...
......взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками. Как ??? следствие и суд находит объяснение этому и оценку с точки зрения УК
Вопрос: а была ли при ней сумка?? телефоны выбросил, их нашли, так наера ему сумка с женскими причиндалами - влажными салфетками, косметичкой, зеркальцем, и пустым кошельком в котором были якобы только карты ( опять же со слов потерпевших, что наличными она крайне редко пользовалась)??????? И падая она ему пин код от карты сказала что ли ?
29.01.2018 13:15
ГОСТЬ Все было и деньги с карт снял и голову морочил родственникам и знакомым от ее имени, когда уже убита была...
Вопрос: а вы кто нибудь досконально скажите что лежит в сумках ваших матерей, дочерей, бабушек??? Здесь же потерпевшая сторона описали ( опять же ссылаясь на "Амик), вплоть до влажных салфеток, жаль прокладки еще не прописали, а то они всегда у женщин в сумке , их сумму тоже надо включить в ущерб
29.01.2018 13:15
ГОСТЬ Ты из какого дурдома пишешь ?
ГОСТЬ, изобретательный значит дядя. если смог деньги перевести, не зная пин-кода.
Вопрос: нахрена человеку с квартирами, связями ( по мнению комментирующих), убивать рабу божию служительницу учений английского из-за ее зп в тыс 20??? ( или у нас преподы английского больше получают??, ну ладно плюс репетиторство)))
29.01.2018 13:19
Гость дело не в ущербе, а в квалиффикации содеянного и сроке наказания в итоге для этого ...дора
На фото пистолет стреляет будучи поставленным на предохранитель
в вечер смерти с мобильных телефонов погибшей активно выполнялись операции через сервис Сбербанк Онлайн — около 20 сообщений. Дочь погибшей утверждает, что педагог в тот день как раз получила зарплату. Через нотариальную контору она выяснила, что на картах осталось всего 16 рублей. Информацию о том, сколько денег было на счету в начале дня, семье погибшей узнать не удалось.
29.01.2018 13:21
Гость Вот если ты мурый такой скажи почему ему 222 статью не вменили. Куда пистолет ТТ дели из обвинения ?
ну так тем более узнать на какие счета через сбербанк онлайн переводились будет просто....жалко будет, что если это действительно сделал не обвиняемый...вот вы расстроитесь здесь все наверно
29.01.2018 13:29
гость уверен это известно , но это не комментируют ссылаясь на тайну следствия
Очевидно то, что данное уголовное дело расследовалось в очерченных рамках (только неизвестно кем) и теперь в этих же рамках рассматривается в суде. Коррупционная составляющая на лицо ... Все по законам жанра то, что нужно выпятили, а то, что не нужно впятили. И вуаля неосторожный выстрел на свидании в лесу. Где твой черный пистолет, на большом каретном... а нашОл шОл,шОл и нашел в кустах у Ноева Ковчега. Почему не сдал в милицию ? А хотел но не успел. Сначала сказал что в речку Барнулку выбросил,но потом выдал ...оказалось у мамы спрятал. Маме оценку правовую за укрывательство дали ???? Нет. И так далее ...
Как-то все последующие действия обвиняемого не согласуются с версией неосторожного убийства: уехать, не вызвав помощь (а вдруг она еще была жива, что вполне может быть, учитывая выводы экспертизы), забрать (украсть) личные вещи жертвы, а на следующий день вернуться, чтобы припрятать тело. Интересно еще, как на него вышли (он сам явился или его нашли). Ну и выстрел был с очень близкого расстояния, чтобы поверить в случайность. Это из новости можно такие выводы сделать, без знакомства со всеми доказательствами. Надеюсь, суд разберется со всей тщательностью.
29.01.2018 13:49
- гость - Суд уже разобрался ... Переквалиф. на неосторожное, 222 статью убрали ... оформили пистолет добровольной выдачей. А на кражу вещей просто закрыли глаСки дескать в шоковое состояние впал . Это только возможно в наше теперешнее время.
На фото пистолет стреляет будучи поставленным на предохранитель
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огонь подрисован, но пистолет на фото снят с предохранителя....
Вообще то сокрытие преступления, это отягчающие обстоятельство, тем более на следующий день - состояние аффекта уже не пришьешь, ибо умышленное сокрытие. Пистолет ТТ, я так понимаю он точно не табельный - табельные обычно ПМ, поэтому незаконное владение огнестрельным оружием. Сумку, вещи, карты забрал и еще деньги с карты перевел - хищение. Какие нафиг 2 года? Тут несколько статей и все отягчающие. Але это что вообще?
А если судей бы не назначили, а выбирали - то каков бы был итог.
Хватит уже мусолить одно и то же) С первой статьи понятно,что ублюдка мажут.,..В амик надрывается- бросает косточку ,давно уже обглодвнную....
29.01.2018 14:19
- гость - Мажут не столько этого чмыря, а того чей это пистолет... Один раз где то прозвучало, что наградной он.
нафига деньги преводил? рассчитался бы в магазинах ими. до 1000 рублей можно без пинкода. кто бы из кассиров потом вспомнил, кого он рассчитывал
рассчитался бы в магазинах ими. до 1000 рублей можно без пинкода.
при условии, что карта такое поддерживает
29.01.2018 14:33
- гость - мокрушника оправдываешь
29.01.2018 14:40
- гость -
ошибаетесь. ни капельки не оправдываю . даже страно, какие мои слова вы приняли за оправдание?
Дело не деньгах на картах. Дело а его действиях и то, как это преподносят следствие и суд. В СПРАВЕДЛИВОСТИ дело
29.01.2018 14:41
- гость - Вы огласили свое видение сокрытия преступления... Расчитайся магазине и все шито крыто
29.01.2018 14:00
- гость - "Суд уже разобрался ... Переквалиф. на неосторожное, 222 статью убрали ... А на кражу вещей просто закрыли глаСки дескать в шоковое состояние впал".
- Огульно обвинять тоже не хочется. Мы же не знаем, как там дело было. Но всё же интересно, на чем основывается вывод суда о неосторожной форме вины - только на показаниях обвиняемого или на чем-то еще? У нас суды не любят оценивать доказательства в совокупности и взаимной связи. Берут какое-то одно и на нём свои выводы основывают (в ту или иную сторону). А на все остальные просто закрывают глаза.
То есть , если я скажу, что на квартирную кражу нужно идти в перчатках, чтобы отпечатков не оставлять, вы решите что я оправдываю воров???? Ну и логика....
29.01.2018 14:43
- гость -
вы сотрудник?
29.01.2018 14:47
- гость - Да,да,да !!! Вон девять оперативников полицейских устосали от восьми лет и выше за превышение должностных полномочий. Там суд очень любил оценивать все по совокупности... Хотя там хватило бы до пяти лет , а кое кого уволить по отрицательным Давайте не будем умничать.
29.01.2018 14:48
- гость - Ну есть в Ваших суждениях доля оптимизЬма (скажем так
29.01.2018 14:48
- гость - Читается как вроде эххх прокололся парень надо было с карт деньжОнки иначе сдуть
29.01.2018 14:53
- гость -
это ваша фантазия так читает... ничего подобного я не имел в виду. начитавшись детективов, иногда думаю "а как бы я поступил на месте преступника". только и всего
ну вы и бред собираете!!! Еще что новое придумаете ?
ГОСТЬ
Вопрос: а была ли при ней сумка?? телефоны выбросил, их нашли, так наера ему сумка с женскими причиндалами - влажными салфетками, косметичкой, зеркальцем, и пустым кошельком в котором были якобы только карты ( опять же со слов потерпевших, что наличными она крайне редко пользовалась)??????? И падая она ему пин код от карты сказала что ли ?
29.01.2018 14:55
- гость - Ну теперь точно знаешь как поступить. А я то, что прочитал , то и оценил, как полковник милиции в отставке
Вопрос: на хрена человеку с квартирами, связями ( по мнению комментирующих), убивать рабу божию служительницу учений английского из-за ее зп в тыс 20??? ( или у нас преподы английского больше получают??, ну ладно плюс репетиторство)))
29.01.2018 14:58
- гость -
угу. так я и подумал, что вы действующий или бывший сотрудник. манера вести диалог у сотрудников милиции и полиции очень узнаваемая...
А как насчет нарушения техники безопасности при обращении с оружием? Разве можно стрелять (или даже целиться), если впереди тебя находится человек?! Это же банальность - ежу понятно, что шансы попасть в человека при таком раскладе очень высоки, даже если тот не двигается. Это объясняют пацанам в любом тире, где стреляют из мелкашки по шарикам и картонным мишеням: нельзя поднимать оружие, если перед тобой находится человек!!! Так что о какой неосторожности тут может вообще идти речь? Налицо - незаконное приобретение оружия и боеприпасов, нарушение элементарных правил обращения с оружием, повлекшее за собой гибель человека. Мне кажется, это уже совсем другая статья.
29.01.2018 14:59
Админ Все бы так... Но тогда нужно найти разумное объяснение всем его последующим действиям по сокрытию трупа, сокрытию пистолета, кражи личных вещей. Деньги оставим в покоя ибо они Вам покоя не дают. Пусть к примеру их не было. Ну ДОПУСТИМ...
рассчитался бы в магазинах ими. до 1000 рублей можно без пинкода.
при условии, что карта такое поддерживает
---
у меня карта сберовская, один раз такое было, что пин-код не спросила за все время
- гость -
29.01.2018 14:59
Админ Все бы так... Но тогда нужно найти разумное объяснение всем его последующим действиям по сокрытию трупа, сокрытию пистолета, кражи личных вещей. Деньги оставим в покоя ибо они Вам покоя не дают. Пусть к примеру их не было. Ну ДОПУСТИМ...
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Потому-что неумышленное - тоже статья и он хотел скрыть следы преступления.
А ограбил - чтобы забрать личные вещи, и было сложнее опознать тело.
Надеялся полностью уйти от ответственности, вот и заметал.
Не хочу вставать на его сторону, но ничего не поддающегося объяснению в его действиях нет.
Кстати со стороны потерпевших есть менее предсказуемые действия, вроде как "я читала ее переписку с ним там он ей угрожал", но не показывала эту переписку следствию.
Или точное знание о содержимом ее сумочки.
29.01.2018 18:35
4ugun
Все его последующие действия содержат самостоятельные составы преступлений , которые отягощают основное деяние. Но что бы основное деяние облегчить и переквалиф. на неосторожное они были успешно отметены.
Одна прыгает под пули и прикрывается сосновыми ветками, другие на своей Тойотке кидаются под колёса Инфинити мирно прогуливающейся по Ленинскому со скоростью over 100 км/ч
Как же всё это надоело!
Пора валить.....