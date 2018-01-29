Общественные места для благоустройства на Алтае отберут через рейтинг

Отбор общественных территорий в Алтайском крае для участия в программе благоустройства "Формирование комфортной городской среды" пройдет через рейтинговое голосование. Об этом шла речь на пресс-конференции в Министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края в пятницу, 26 января.

Проект "Формирование комфортной городской среды" разработан Минстроем России по поручению президента Владимира Путина.

В 2018 году Алтайский край получит по нему около 500 млн рублей. На эти средства планируется благоустроить 300 дворов (под условия по количеству населения попадают 13 городов и районов Алтая) и несколько общественных территорий.

Начальник отдела региональных программ краевого Минстройтранса Ольга Глушкова сообщила, что ведомство уже провело инвентаризацию дворов и общественных территорий, сформировало адресные перечни объектов, требующих благоустройства, разработало проекты муниципальных программ на 2018-2022 годы.

Координатор партийного проекта "Единой России" "Городская среда" депутат АКЗС Игорь Панарин уточнил, что общественные территории будут определены рейтинговым голосованием.

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"Горожане сами определят, какие общественные территории, на их взгляд, необходимо отремонтировать в первую очередь", – отметил Панарин.

В Барнауле голосование идет по 55 территориям общественного пользования, подлежащим благоустройству до 2022 года.

"Горожане подходят к голосованию ответственно, руководствуясь принципом "прежде чем начать новое, необходимо завершить уже начатое". Именно поэтому территория Нагорного парка в Барнауле за неделю набрала наибольшее количество голосов", — рассказал руководитель Регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

В 2017 году регион участвовал в этом проекте. В 14 городах и районах края было благоустроено около 300 дворовых территорий, 15 общественных территорий и 11 парков. Жители территорий принимали участие не только в отборе и формировании заявок, но и в непосредственном финансировании проекта.

"В целом в прошлом году размер финансирования с учетом средств местных бюджетов и населения составил более 570 млн рублей. При этом 169 дворовых территорий благоустраивались при финансовом участии жителей, 92 территории — при трудовом. Кроме того, практически в каждом дворе работы по благоустройству сопровождались контролем со стороны жильцов", — уточнила Ольга Глушкова.