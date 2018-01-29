Фото: sortavalafm.ru

Жители Алтайского края 31 января текущего года смогут полюбоваться полным лунным затмением.

Как сообщает пресс-служба барнаульского планетария, при наблюдении невооруженным глазом Луна приобретет красноватый цвет.

"Именно так можно будет наблюдать, при условии безоблачной погоды, полное лунное затмение в 16:26 (по московскому времени). Максимальная фаза затмения, видимая в нашем городе, придется на период с 20 до 22 часов местного времени. Это полнолуние естественный спутник встретит в созвездии Рака", — отмечают в планетарии.

Полностью процесс затмения будет видно на территории Сибири и Дальнего Востока.

В целом же в 2018 году в системе Земля-Луна-Солнце будет три частных солнечных (февраль, июль и август) и два полных лунных затмения (январь и июль).