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Роспотребнадзор предупредил туристов из РФ о выявлении в ряде прибрежных провинций Турции комаров — переносчиков вируса Зика. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 29 января, со ссылкой на сайт ведомства.

"По данным Минздрава Турции, на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика", — цитирует агентство сообщение. По данным ведомства, в октябре прошлого года там же у четырех человек выявили вызывающий лихорадку вирус после посещения Кубы.

Прогнозируется, что ареал обитания комаров, переносящих данный вирус, распространится также на центральные районы страны и северное побережье Черного моря.

Власти принимают меры по сдерживанию распространения переносчиков лихорадки в Турции. Роспотребнадзор просит учитывать ситуацию при планировании поездок, добавляет РИА "Новости".

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, иногда передающаяся человеку через комаров и характеризующаяся лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус представляет большую опасность для беременных женщин, так как предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.