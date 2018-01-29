Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Короткий период небольших снегопадов и ветра в Алтайском крае сменится установлением спокойной погоды в течение текущей рабочей недели, сообщили порталу Amic.ru в Гидрометцентре.

По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, в ближайшие двое суток районы Алтайского края будут находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов северного циклона.

"Поэтому сегодня-завтра в северных и восточных районах пройдет снег небольшой интенсивности, усилится ветер до 16 метров в секунду и местами поднимется метель. Температура воздуха в ночь на вторник, 30 января, будет колебаться от -15 градусов до -25 градусов. Днем в крае будет -10...-16 градусов", — рассказала собеседница.

В дальнейшем — со среды и до пятницы включительно — районы Алтайского края будут находиться под влиянием азиатского антициклона, с которым установится малооблачная погода без осадков.

В ночные и утренние часы при такой погоде ожидается изморозь, туман. Температура воздуха ночью составит -18...-25, местами столбики термометров понизятся до -30 градусов. Днем в этот период температура воздуха по краю составит -10...-17 градусов с постепенным повышением на один-два градуса к завершению рабочей недели.

К выходным ожидается также постепенное потепление.