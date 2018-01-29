О начале конкурса "Удивительное приключение" объявила инвестиционно-строительная компания "Союз". Принять в нем участие сможет любой желающий, выполнив при этом ряд несложных условий. Счастливчикам достанутся ценные призы – всего будет разыграно десять туристических путевок на море для двоих и один суперсовременный телевизор.

"Конкурс проводится среди любых желающих участников с 1 января по 31 июля 2018 года включительно. А также среди покупателей трехкомнатных квартир в нашем жилом комплексе "АдмиралЪ", — рассказали представители застройщика ООО "ИСК "Союз".

Чтобы получить право участия в конкурсе, для начала необходимо пройти простую регистрацию на сайте и оформить здесь вип-карту клиента.

Конкурс проводится в два этапа. В первом необходимо подготовить одиночную фотографию или фотоколлаж жилого комплекса "Времена года", при этом на нем должно присутствовать изображение участника конкурса. Обязательное условие – работы должны отличаться креативным подходом.

Во втором этапе конкурса смогут принять участие те, кто посетит экскурсию по жилому комплексу "Времена года" или ЖК "АдмиралЪ" и купит трехкомнатную квартиру в ЖК "АдмиралЪ" с 1 января по 31 июля этого года. От участников принимаются творческие видеоролики с изображением жилых комплексов застройщика. Требований по хронометражу работ нет, но есть обязательное условие: на видео должен присутствовать сам участник конкурса (возможно непродолжительное появление в кадре), и оно должно быть снято в ЖК "Времена года" или "АдмиралЪ".

При отправке на конкурс в описании к работам необходимо будет указать свои данные и номер вип-карты. При этом уже на разных этапах конкурса при выполнении заданий можно получать приятные призы от организатора. Все присланные фото и видеоматериалы будут опубликованы в социальных сетях ИСК "Союз" и по завершении конкурса рассмотрены членами жюри – представителями застройщика, которые и выберут победителей.

"Авторы десяти самых лучших видеороликов будут награждены призами – сертификатами на покупку туристических путевок для поездки на море для двоих. Самая интересная и оригинальная фоторабота принесет своему автору суперприз — отличный телевизор. При определении победителей, прежде всего, жюри будет оцениваться творческий и креативный подход к выполнению заданий. Желаем всем участникам успеха", — отметили в ИСК "Союз".

Вручение призов состоится в августе. Подробности проведения конкурса можно узнать на сайте организатора.

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