О начале конкурса "Удивительное приключение" объявила инвестиционно-строительная компания "Союз". Принять в нем участие сможет любой желающий, выполнив при этом ряд несложных условий. Счастливчикам достанутся ценные призы – всего будет разыграно десять туристических путевок на море для двоих и один суперсовременный телевизор.
"Конкурс проводится среди любых желающих участников с 1 января по 31 июля 2018 года включительно. А также среди покупателей трехкомнатных квартир в нашем жилом комплексе "АдмиралЪ", — рассказали представители застройщика ООО "ИСК "Союз".
Чтобы получить право участия в конкурсе, для начала необходимо пройти простую регистрацию на сайте и оформить здесь вип-карту клиента.
Конкурс проводится в два этапа. В первом необходимо подготовить одиночную фотографию или фотоколлаж жилого комплекса "Времена года", при этом на нем должно присутствовать изображение участника конкурса. Обязательное условие – работы должны отличаться креативным подходом.
Во втором этапе конкурса смогут принять участие те, кто посетит экскурсию по жилому комплексу "Времена года" или ЖК "АдмиралЪ" и купит трехкомнатную квартиру в ЖК "АдмиралЪ" с 1 января по 31 июля этого года. От участников принимаются творческие видеоролики с изображением жилых комплексов застройщика. Требований по хронометражу работ нет, но есть обязательное условие: на видео должен присутствовать сам участник конкурса (возможно непродолжительное появление в кадре), и оно должно быть снято в ЖК "Времена года" или "АдмиралЪ".
При отправке на конкурс в описании к работам необходимо будет указать свои данные и номер вип-карты. При этом уже на разных этапах конкурса при выполнении заданий можно получать приятные призы от организатора. Все присланные фото и видеоматериалы будут опубликованы в социальных сетях ИСК "Союз" и по завершении конкурса рассмотрены членами жюри – представителями застройщика, которые и выберут победителей.
"Авторы десяти самых лучших видеороликов будут награждены призами – сертификатами на покупку туристических путевок для поездки на море для двоих. Самая интересная и оригинальная фоторабота принесет своему автору суперприз — отличный телевизор. При определении победителей, прежде всего, жюри будет оцениваться творческий и креативный подход к выполнению заданий. Желаем всем участникам успеха", — отметили в ИСК "Союз".
Вручение призов состоится в августе. Подробности проведения конкурса можно узнать на сайте организатора.
Офис продаж ИСК "Союз":
г. Барнаул, ул. Взлетная, д. 95
тел. 8 (3852) 58-10-58
Сайт компании
Комментарии
лол, потрать 4 ляма на квартиру в доме с кучей недоделок а мы тебе поездку в тай за 40 т.р.)))))))))) если квартира то только алгоритм
Потрать кучу денег и живи в квартире с силикатным кирпичем ))) и горящими лифтами от алгоритма ))) маркетолог алгоритма на измене)))
А ещё в 3 комнатной 49 квадратов от алгоритма ))))
т.е. по вашему панельный дом лучше кирпичного)))))
у них хотя бы не топит подвалы каждую весну, не промерзают швы и много чего другого. а при чем тут лифты? они их не производят. По качеству строительства к алгоритму претензий как к союзу нет. Про проблемы в домах союза я могу кучу ссылок из соц.сетей накидать
Разве алгоритм строит из кирпича? Вроде монолит, а кирпич только внешние стены. Не сильно то лучше панельки.
в принципе все что сейчас строится такое г... из домов только монолит нравиться на а.петрова-попова и на энтузиастов
Кажется один человек говорит сам с собой )))
29.01.2018 14:52
Гость
>>Кажется один человек говорит сам с собой )))
Агрессивный маркетолог, знаете ли...
Сейчас что ни дом, то убогий высотный скворечник, без дорог, парковок и инфраструктуры, но зато с двадцаткой пивняков в каждом доме, на первых этажах. Плюс 1000 соседей, живущих как в муравейнике. И без разницы кто строит
Эхххх все уезжаю в Тайгу!
Союз из своих панелей строит дома. КЖБИшных. А телевизор в приз, конечно, смехота. Прям "Поле Чудес" в 90-е.
" монолит а Петрова и энтузиастов" Вам нравится? Такой же тип дома есть на Папанке. Бонусом от тех,локация Центр,а не выселки!