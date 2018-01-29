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Специалисты автомобильного рынка РФ составили топ-10 наиболее дешевых иномарок. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на РИА "ФАН".
Возглавил список хетчбэк Ravon R2 производства Узбекистана, стоимость которого составляет около 439 тысяч рублей. На второй и третьей строчках разместились японский седан Datsun on-DO (444 тысячи рублей) и Ravon Nexia (449 тысяч рублей) соответственно.
Отмечается, что в десятку бюджетных иномарок эксперты включили также Brilliance H230, Renault Logan, FAW, Ravon R4, Renault Sandero и Ravon Gentra.
Комментарии
за эту "недомашину" такие деньги отдавать? наголову больным надо быть. за эти деньги лучше камрюху года пятого шестого взять
из того что в списке ничего бы не взял..