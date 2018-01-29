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Экс-фигуристка из Франции Натали Пешала раскритиковала антидопинговую систему в РФ. Ее слова приводит "Лента.ру", ссылаясь на RMS Sport.

По словам спортсменки, антидопинговая система работает в разных странах непохоже. "Я тренировалась в России три года, и меня ни разу не проверяли на допинг. Меня проверяли везде, в какой стране я только ни была, но не в РФ. И это касается не только меня, но и моего партнера Фабьяна Бурзу, и других известных фигуристов, бывших в этой стране", — цитирует ее слова издание.

Пешала считает, что в РФ она все время сталкивалась с пропускными контрольными пунктами, из-за чего она не могла "просто так никуда попасть". При этом француженка уверяет, что ее никогда не проверяли на допинг. "Когда мы там тренировались, то знали, что допинг-офицеры к нам точно не придут", — добавила она.

Напомним, на минувшей неделе МОК отказал в приглашении на Олимпийские игры этого года фигуристам Ивану Букину (танцы на льду) и Ксении Столбовой (парное катание), в результате чего были развалены пары Букин — Александра Степанова и Столбова — Федор Климов. Для 24-летнего жителя Москвы ОИ-2018 должны были стать первыми в карьере.

34-летняя французская фигуристка завершила карьеру в 2014 году после сочинской Олимпиады. Она два раза становилась бронзовым призером чемпионатов мира.