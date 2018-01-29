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Жителей Барнаула просят помочь в установлении личности женщины, которую доставили в горбольницу №1 в минувшую субботу.

"Внимание! Максимальный репост, пожалуйста. Алтайский край, г. Барнаул. 27.01.2018 г. в больницу была доставлена неизвестная", — сообщается в паблике поискового отряда "Лиза Алерт".

Приметы женщины: на вид 35 лет, рост 170 сантиметров, телосложение среднее.

Была одета: бежевая куртка, цветная футболка, синие лосины, белые ботинки.

В сообществе "Инцидент Барнаул" уточняется, что женщину доставили в больницу с различными видами травм.



