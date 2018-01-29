Фото: altai-krai.sledcom.ru

Органы следствия в Алтайском крае устанавливают местонахождение 24-летнего рубцовчанина Алексея Андреевича Бутина.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, молодой мужчина ушел из дома 27 октября прошлого года, и с тех пор о нем ничего не известно.

"В связи с тем, что длительное время нет достоверных данных о его месте нахождения, следственным отделом по г. Рубцовску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — добавляют в СКР.

Приметы пропавшего: на вид 25 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волос русый, глаза зеленые.

Особые приметы: на правом плече татуировка в виде дракона.

Был одет: серая спортивная шапка, синяя куртка, голубые джинсы, черные кроссовки.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8-(3852)-29-80-39 или 02 (с мобильного телефона 102).