Россиянка Дарья Хохлова стала победительницей международного конкурса красоты. 27 января в Малайзии состоялся финал "Мисс туризм 2018", где 19-летняя пермячка завоевала титул Miss Bikini World. Конкурс "Мисс туризм мира" проводится уже 26 лет. Россиянка выигрывала этот конкурс лишь однажды – в 2012 году.
Победительница этого года Дарья Хохлова учится в вузе, любит петь и заниматься танцами, работает моделью.
Редакция Amic.ru заглянула в Instagram красавицы.
Топ 15 самых красивых девушек мира🌟 И "Miss Bikini World" 🙈 Спасибо вам дорогие мои ,спасибо огромное за эту поддержку 💕🙏🏽 Спасибо за эту возможность @tourismworldgb ❤️ Это было прекрасно!❤️ #misstourism #misspearl #misstourismworld #tourism #tourismworld #tourismworldgb #li #likeme #like4like #fo #followme #follow4follow #missbikiniworld #top15world
Я безумно люблю свою жизнь,чего и вам желаю❤️ Будьте счастливы ,здоровы и любимы❤️ Получайте удовольствие от каждой прожитой секундочки🤪 Вы каждом дне есть что-то волшебное🌟 Со Старым Новым Годом🥂 Люблю вас 💕 Это прекрасное живое фото ,спасибо @chuntnik 🙈 А ещё тут моя любимая @dementyeva27 и @kopylova55 ❤️ Любимое место @dkperm 🥂 #beauty #dkperm #миссжемчужинароссии #юнаякрасароссии #li #likeme #like4like #fo #followme #follow4follow #model #moscow #mylove #happy #happynewyear #happygirl #perm #permgirls #dkperm #пермь #пермьактивная #пермькрасивая #юнаякрасароссии #модель #модельпермь #люблю #дкпермь #домкультурыпермь
После прекрасной тренировочки🏊🏽♀️🐬🙈 А как проходит ваш день ?🙈 🌊 🐬 🌊 #goodday #gir #perm #permgirls #happy #swimwear #swimming #swimmingpool #casamia #love #aperol #пермь #пермьактивная #пермькрасивая #олимпияпермь #олимпия #спорт #дельфин #люблюплавать #какрыбавводе #юнаякрасароссии #миссжемчужинароссии #casamia #li #likeme #like4like #focus #fo #followme #follow4follow
Доброе утро ,дорогие мои❤️ Я бы хотела поговорить с вами о сплетнях🤔 Да,я совсем недавно выкладывала пост-размышление,но перед "Новым годом" хочу побольше выложить подобных постов💭 В нашей жизни с "обсуждениями" мы сталкиваемся каждый день,даже если не хотим этого🤭 Вокруг нас есть те люди,которые ну просто не могут и день прожить не обсудив что-то🤦🏽♀️ Я часто сталкиваюсь с этим🤷🏽♀️Нет,я не хочу сейчас промывать мозги,писать,что так делать нельзя 🧐 Я понимаю,что это никак нельзя изменить,хотя я бы даже казнь придумала😂Ну как раньше,отрубать языки 👅 Вообщем на больных людей не обижаются😂 Дорогие мои,я просто хочу ,чтобы в вашей жизнь таких людей было все меньше и меньше🤗Представляете ,как было бы жить без сплетен🤔Сколько бы отношений можно было сохранить😱И я не только об отношениях между мужчиной и женщиной, а ещё и о дружбе🙄 Злые языки каждый день портят чьи-то отношения🤭Это ужасно!Ведь если ты услышал отрывок и понял его не так ,то о чем вообще может идти речь ?!Ты не знаешь и доли правды ,а идёшь и выдаёшь это за "чистую монету"😱 А бывает ещё хуже...Когда эти люди просто сами все выдумывают...🤦🏽♀️ Знаете ,как смешно узнавать всю ПРАВДУ о себе 😂Иногда я бываю в таком шоке ,как вообще у людей так хорошо развита фантазия 😂🤷🏽♀️ Дорогие мои ,будте добры !🙈 Ведь как вы к людям,так и они к тебе🌞 Во всяком случае ,если вы не приносите в этот мир зла,то и оно не вернётся к вам✨ Давайте делать этот мир добрее ,лучшее и светлее ❤️ #рассуждения #моимысли #whinter #happynewyear #myopinion #li #likeme #like4like #fo #followme #follow4follow #model #beauty #пермь #пермькрасивая #пермьактивная #москва #юнаякрасароссии #миссжемчужинароссии
Вот и ещё одна неделя почти пролетела 😳 Всем прекрасной ПЯТНИЦЫ😍❤️ И потрясающих выходных 💃🏽💞 Фото моя прекрасная @irinashilonosova ❤️ #follow4follow #happynewyear #newyear #pearlofrussia #permgirls #li #likeme #like4like #fo #followme #perm #pearl #model #mysoul #myfamily #misspearl #friday #goodday #love #пермь #пермьактивная #пермькрасивая #жемчужинароссии2017 #юнаякрасароссии #новогоднеенастроение #пятница #выходные #фотосессия
Когда сны на самом деле будут сладкими😍😛 Нет,не слипнется 🐒🍫 #mylove #chocolate #follow4follow #followme #fo #goodnight #li #likeme #like4like #model #mysoul #misspearl #perm #pearl #permgirls #pearlofrussia #beauty #пермь #пермьактивная #пермькрасивая #шоколадмоялюбовь #шоколад #сладкоежка #киндерсюрприз #kinder #kindersurprise #юнаякрасароссии
Всем доброй ночи🎆 Вот такую красоту мы сегодня снимали с @esha_zu8 ❤️Она и является создателем этих прекрасных пижамок🤗😍Такая мимимишность должна быть у каждой девочки❤️ Всем прекрасных снов 🌌❤️ #goodnight #newyear #follow4follow #followme #fo #li #likeme #like4like #добройночи #perm #pearl #permgirls #pearlofrussia #пермь #пермьактивная #пермькрасивая #пижамки #любовь #лучшийподарок #жемчужинароссии2017 #миссжемчужинароссии #юнаякрасароссии #whiteroom
Осталось совсем немножко времени на прекрасном конкурсе @pearl_of_russia_ 😱Сегодня не было времени вообще🙈Да-да ,я обещала вам много красоты сегодня ,но я даже не успела сделать своё фото😂Простите меня,дорогие мои 💕Выложу фотографию своего национального костюма с конкурса @missvolga 💕С ещё одного прекрасного конкурса ,очень много воспоминаний💭Завтра у нас отборочный этап в "Шоу Талантов" 💃🏽Завтра будут зажигательные танцы,душевный стихи и прекрасные песни 🌌Ну а я побежала спать ,завтра нужно рано вставать 🙈Сладких всем снов!✨💕 #misspearl #perm #beauty #жемчужинароссии2017 #permmodel #permgirls #pearlofrussia #pearl_of_russia #moscow #misspearl #mspearl #mspearlofrussia #missvolga2017 #missvolga #competition #girl #love #nationaldress #nationalday2017
Доброе всем утро🦋И прекрасного дня💕Пусть этот день пройдёт легко и быстро🙈 Платье : @wedding_gallery_o.meier Макияж : @annabbperm Прическа : @ulyanaterzi Локация : @studio_arthouse Фотограф : @natalka_davydova МА : @focus_model_agency #photographer #weddingdress #wedding #weddingday #beauty #bbperm #followforfollow #makeup #makeupperm #weddingmakeup #artehouse #arthouseperm #hairstyle #hair #love #dreamgirl #princess #followme #likeme #like4like #focus #focusmodelmanagement #perm #moscow #model #moscowmodel #permmodel #юнаякрасароссии #permgirls #пермьактивная
Комментарии
Ничего натурального ни на одном фото, ноги "плоские", формы соблазнительной даже близко нету, огромный рот. Блин стандарты пошли. В целом канеш приятная девка, но всякие "мисс" - это же вроде общепризнанное что-то вроде стандарта красоты (типа эталон), а ту его ни в одном месте.
ПС на Шапокляк похожа, особенно первое фото лул
извращенцы...
при взгляде на нее возникает желание только дать ей покушать что нибудь
Тощие кривые ноги. Титек нет. Какая Мисс Бикини?
судьям наверно бикини понравилось а не то на ком одето было)))))))
вот денег то наверно забашляли что бы эта "чудо" победила
Да, как-то тема бикини не раскрыта. Ну может у нее есть другие достоинства, тип, богатый папик.
Какие-то странные у людей цели в жизни.
единственный кот славный
СтрашнАя
что то никому не понравилась из комментаторов))))
29.01.2018 16:40
- гость -
Тетки молодости завидуют, а мужики боятся , что "зарядишь" и либо проткнешь ее, либо она лопнет.))
да ну норм че, просто не люблю азиатско/монгольско/таджикские лица
Вся нарисованная.
Интересно, а на этих конкурсах ИХ умытых оценивают?