Россиянка Дарья Хохлова стала победительницей международного конкурса красоты. 27 января в Малайзии состоялся финал "Мисс туризм 2018", где 19-летняя пермячка завоевала титул Miss Bikini World. Конкурс "Мисс туризм мира" проводится уже 26 лет. Россиянка выигрывала этот конкурс лишь однажды – в 2012 году.

Победительница этого года Дарья Хохлова учится в вузе, любит петь и заниматься танцами, работает моделью.

Редакция Amic.ru заглянула в Instagram красавицы.