Как провести последнюю неделю января в этом году и первые февральские дни – читайте о самых интересных мероприятиях в нашем традиционном гиде.

Понедельник

На прошлой неделе на экраны вышел достойный криминальный триллер "Девушка в тумане", главные роли в котором исполняют Тони Сервилло и Жан Рено. Также на большом экране можно посмотреть фантастический боевик "Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти" и российскую ленту "Zомбоящик". И тем, кто еще не видел, мы советуем сходить на добрую картину "Приключения Паддингтона 2" и фантастический триллер режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды".

Вторник

В филармонии в 18:30 выступит лауреат международных конкурсов пианист Владимир Хомяков. В программу вошли произведения Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова и других известных композиторов.

Среда

В Молодежном театре в 18:30 покажут спектакль по произведению Федора Достоевского "Преступление и наказание".

В это же время в филармонии начнется концерт "Выдающиеся музыкальные династии. Класс Мэри Лебензон". Второй концерт в рамках цикла, посвященного легендарному музыканту — талантливой пианистке, педагогу, профессору Новосибирской консерватории Мэри Симховне Лебензон. С ее именем связана целая эпоха в музыкальной культуре Сибири. Ученица великого Александра Гольденвейзера Мэри Лебензон продолжила традиции своего знаменитого педагога и воспитала целую плеяду концертных исполнителей, которые выступают сегодня на лучших сценических площадках мира.

Четверг

На экраны выйдет фантастическая история "Короче" о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты: норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным.

Также среди кинопремьер этой недели будет российский триллер "Селфи", в котором снялись Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук и Анна Михалкова. Картину сняли по сценарию известного современного писателя Сергея Минаева.

Среди других новинок – криминальная драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", драма "Тоня против всех" и фильм "Эйфория". Детей стоит сводить на мультфильм "Плюшевый монстр".

Пятница

"Киномир" приглашает своих зрителей на "Ночь пожирателей рекламы". Пришедшим представят легендарное шоу рекламных роликов всех стран из частной коллекции. Главная тема этой "ночи" — любовь как в общем смысле этого слова, так и любовь к хорошей рекламе. На большом экране покажут ролики, которые отражают особенности взаимоотношений между мужчиной и женщиной — главного противостояния всех времен. Каждый ролик — это маленький шедевр, который способен навсегда изменить отношение к рекламе и привести в восторг каждого зрителя. В прокате до 3 февраля.