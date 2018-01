Фото: defence.ru

Эксперты нашли на карте приложения Strava военные базы ряда стран, в том числе США. Передвижение военных по местам дислокации выдали фитнес-трекеры и смартфоны, передает РИА "Новости", ссылаясь на The Verge.

В ноябре минувшего года фитнес-приложение Strava, позволяющее пользователям отслеживать пройденное расстояние с помощью данных со спутников, опубликовало карту со сведениями о передвижениях владельцев миллионов устройств.

Пользователи Сети обратили внимание на необычную активность в зонах боевых действий, включая Афганистан и Сирию. Там, в значительном отдалении от населенных пунктов и иных мест, где могли бы использоваться фитнес-трекеры, пользователи нашли цикличные маршруты, которые, вероятно, являются маршрутами передвижения военных патрулей.

"Strava опубликовала глобальную карту… Выглядит красиво, но это проблема для сохранения секретности операций. Базы США легко идентифицировать", — пишет один из пользователей.

Другой отметил, что одна из американских авиабаз появилась в 2016 году рядом с деревней Сбит, в 35 км к югу от Кобани, "для поддержки операций Демократических сил Сирии против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ)".

"Вот посты вокруг Мосула (или это местные жители, которые бегают кругами вокруг своих домов)", — иронизирует еще один юзер.

Пользователи отмечают, что самыми заметными на карте являются базы США. Также они отметили активность, предположительно, военных из России и Турции на территории Сирии.

Представитель Пентагона сообщил агентству, что американское военное ведомство изучает ситуацию и при необходимости примет дополнительные меры для обеспечения безопасности военных внутри страны и за рубежом.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq