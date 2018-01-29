"Авиафлот" радует жителей Барнаула: 29 января до 24 часов во всех офисах продаж действует распродажа авиабилетов на рейсы в города России, Европы и Азии со скидкой до 50%, плюс скидка 50% на доставку до Толмачево.

Специальные тарифы доступны на рейсы, которые будут выполняться в период с 5 февраля по 31 мая 2018 года из Новосибирска и Барнаула. Это значит, что у барнаульцев есть уникальная возможность встретить весну или майские каникулы в путешествии, о котором давно мечтали.

Барнаул — Москва – от 6750 руб. в одну сторону

Новосибирск — Москва – от 5600 руб. в одну сторону

Новосибирск — Анапа – от 8000 руб. в одну сторону

Барнаул — Сочи – от 9000 руб. в одну сторону

Новосибирск — Сочи – от 8600 руб. в одну сторону

Новосибирск — Симферополь – от 9500 руб. в одну сторону

Новосибирск — Алма-Ата – от 5700 руб. в одну сторону

Новосибирск — Пекин – от 12800 руб. в одну сторону

*Цена по акции действительна при покупке билета туда и обратно. Конечная цена зависит от конкретной даты вылета и наличия свободных мест

Подробности акции по телефону: (3852) 226-666

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Бийск (3854) 555-544

Рубцовск (38557) 70-870

*Группа компаний "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания "Авиафлот" вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.