Фото: vk.com/barneos22
Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле днем в понедельник, 29 января — в результате водой залило улицу Юрина.
Как сообщается в паблике Barnaul 22, порыв трубопровода произошел в районе пересечения улиц Юрина и Покровская.
"Очевидцы уточняют, что вода течет от кольца примерно до Северо-Западной", — отмечается в заметке.
Комментарии
Вот только морозы упали, как природная стихия навалилась с другой стороны. И опять на только-что отремонтированную, а местами и совсем новую инфраструктуру.
каждый год тоже и там же
Дурной знак! Это к фальсификациям!