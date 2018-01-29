Фото: vk.com/barneos22

Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле днем в понедельник, 29 января — в результате водой залило улицу Юрина.

Как сообщается в паблике Barnaul 22, порыв трубопровода произошел в районе пересечения улиц Юрина и Покровская.

"Очевидцы уточняют, что вода течет от кольца примерно до Северо-Западной", — отмечается в заметке.