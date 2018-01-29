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Съезд автомобиля с трассы с дальнейшим столкновением машины с деревом обернулся травмированием трех человек на трассе в Горном Алтае.

Как сообщили в МВД по республике, ДТП произошло 28 января около 04:10 на 43-м километре автодороги "Усть-Сема – Чемал – Куюс" в Чемальском районе.

За рулем автомобиля Toyota Corolla Spacio находился 31-летний житель Алтайского края.

Известно, что, двигаясь от Чемала в сторону Куюса, мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево.

"В результате ДТП водитель и два пассажира 30 и 35 лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в районную больницу. Госпитализация мужчинам не потребовалась", — уточняют в полиции.

У водителя взят анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП возбуждено административное расследование.