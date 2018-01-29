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Полицейские спасли бойцов "Снежного десанта" из замерзающего автобуса на дороге "Троицкое — Целинное" в Алтайском крае, сообщили в региональном главке МВД.
Инцидент произошел 28 января. В транспортном средстве, в котором находились студенты алтайских вузов, примерно в 10 километрах от с. Целинное перемерзло топливо.
"Остановившись на обочине, водитель тщетно пытался решить проблему собственными силами. Когда в кабине стало невыносимо холодно, командир отряда Владимир Шуберт доложил о случившемся в краевой штаб. Было принято решение обратиться в единую службу спасения", — уточняют в полиции.
В итоге на место был направлен наряд ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Александра Чувашова и лейтенанта полиции Владимира Казанцева.
В это время начальником уже решался вопрос об эвакуации студентов, и к терпящим бедствие молодым людям были направлены транспортные средства.
"Сотрудники ГИБДД помогли ребятам перегрузить вещи и сопроводили автобусы в село Целинное, где их временно разместили в здании администрации и предоставили горячее питание", — добавляют в ГУ МВД.
Вскоре бойцов "Снежного десанта" проводили к месту дислокации на автобусах, пришедших из Ельцовского и Тогульского районов. Уже разместившись в конечных пунктах, студенты записали видеообращение, в котором поблагодарили сотрудников ГИБДД за оказанную помощь.
Комментарии
каждый день сотрудник гибдд на легковом автомобиле спасает сотни жизней! Ни слова о мчс, водителях автобусов и тд!
Снежный десант - помощнички блин. Тимуровцы поехали типа помогать бабулечкам, а вместо этого полицию дергали ради своих нежных персон...
это которые под эгидой пжив? не надо было спасать
Кто это такой снежный десант? Что делают? Бухать ездят?
Я помню они на лыжах до труднодоступных сёл добирались,а ща на автобусе с мигалками.