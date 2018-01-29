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Ученые из Копенгагенского университета связали развитие рака с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на итоги исследования, опубликованные в журнале Journal of Biological Chemistry.

Специалисты определили, что этот фермент не присутствует в здоровых тканях, но в большом количестве содержится в клетках раковой опухоли. GalNAc-T6 запускает процесс превращения здоровых клеток организма в раковые путем присоединения молекул сахара к определенным белкам. Это изменяет структуру клеток и приводит к их слипанию. Клетки с гликозилированными белками, к которым присоединились остатки сахара, начинают развиваться как раковые.

По словам одного из авторов работы Ганса Вандалла, при удалении GalNAc-T6 формации тканей изменяются и становятся похожими на углубления эпителия слизистой, которые можно найти в здоровой толстой кишке.

Результаты исследования говорят о том, что фермент GalNAc-T6 "путем гликозилирования участвует в онкогенной трансформации".

Теперь специалисты будут выяснять, как именно присоединение молекул сахара к определенным белкам способствует аномальному развитию клеток организма. Вандалл надеется, что понимание процесса гликозилирования в раковых клетках поспособствует появлению более эффективных способов диагностирования и лечения онкологических заболеваний.