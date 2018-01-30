Более 10 тысяч наименований электротехнических товаров в наличии и под заказ предлагает компания "Алтайэнергосбыт". Здесь можно купить приборы и щиты учета, светотехническую и кабельную продукцию, электроустановочные изделия, тепловое оборудование и многое другое по выгодным ценам.

"У нас действует гибкая система скидок и проводятся ежемесячные акции на разные группы товаров", — отмечают представители организации.

Подробности о наличии и стоимости товара следует уточнять в клиентских офисах компании, которые находятся в каждом районном центре, а также городах Алтайского края и Республики Алтай.

АО "Алтайэнергосбыт":

г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122

тел. 8 (3852) 22-39-51

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