Фото: vk.com/barneos22

Последствия коммунальной аварии, произошедшей 29 января на улице Юрина в Барнауле, устраняют сотрудники водоканала и дорожные службы.

Как сообщили в пресс-службе водоканала, порыв на водопроводе диаметром 300 миллиметров произошел по адресу: улица Юрина, 205.

"В настоящий момент место повреждения локализовано, выход воды прекращен. Дорожные службы очищают проезжую часть от образовавшейся наледи, движение на улице Юрина от улицы Малахова до улицы Северо-Западной временно перекрыто", — добавляют на коммунальном предприятии.

Кроме того, ограничено водоснабжение в жилых домах по адресам: улица Юрина, 221б и 225, а также в трех административных зданиях.

Желающие могут оставить заявку на подвоз воды по телефону: (3852) 28-22-00.