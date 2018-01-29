Фото: facebook.com, google.ru
Брат известного барнаульского музыканта Льва Шапиро, Михаил, сделал несколько любопытных снимков на улицах израильского города Яффо.
На фото виден перекресток улиц Пушкина и Горького. Мы решили найти точно такое же место в Барнауле (как известно, эти улицы в краевом центре пересекаются) и сравнить полученные изображения.
Добавим, Яффо в настоящее время считается административной частью Тель-Авива.
Михаил Шапиро является выпускником факультета социологии Алтайского госуниверситета, несколько лет проработал в краевых СМИ.
Комментарии
странно, если бы не пересеклись эти 2 писателя...
Как-то в Израиле стрёмно, прям как в Барнауле.
в чем прикол?
Vanadiy2014, может это из-за названий улиц? Назвали бы по другому - было бы лучше
Иерусалим- столица? Не Тель-Авив?
Яффа- районе Иерусалима? Не Тель-Авива?
Переставайте уже пить... и за учебники!
Иерусалим - не столица Израиля
Амис, а если бы это был обычный барнаулец, а не брат, вы бы разместили такую информацию?
29.01.2018 15:51
Митенька ржевский
старый город Яффо — один из прекраснейших архитектурных памятников современного Тель-Авива. Столица Израиля - Иерусалим.
В чем там противоречие? Тель-Авив - второй по величине город страны
Израиль не столица мира
Всех в гугле забанили? Столица Израиля - таки Иерусалим.
Земля не столица Млечного пути!
29.01.2018 16:48
- гость -
На века посмотри, когда такое было.
Да это просто чудо! Вот что значит святая земля.
Да перекрёсток не сильно отличается от нашенского! Видать карма у названия? А думалось типа: " Два мира- два Шапиро!" Не сраслось !
29.01.2018 15:39 Vanadiy2014 Как-то в Израиле стрёмно, прям как в Барнауле.
Так рядом с русской церковью, что ж Вы хотите!)))