Фото: facebook.com, google.ru

Брат известного барнаульского музыканта Льва Шапиро, Михаил, сделал несколько любопытных снимков на улицах израильского города Яффо.

На фото виден перекресток улиц Пушкина и Горького. Мы решили найти точно такое же место в Барнауле (как известно, эти улицы в краевом центре пересекаются) и сравнить полученные изображения.

Добавим, Яффо в настоящее время считается административной частью Тель-Авива.

Михаил Шапиро является выпускником факультета социологии Алтайского госуниверситета, несколько лет проработал в краевых СМИ.