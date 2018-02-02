Как быстро и недорого уехать на такси

Сервис заказа такси "Максим" работает по всей России и еще в девяти странах мира. В Барнауле это один из немногих сервисов, в котором можно не только быстро заказать автомобиль как через приложение, так и по телефону по заранее известной цене, но и сэкономить на поездке, используя премию. Так какими особенностями обладает сервис и что представляет собой программа лояльности для его клиентов?
Что предлагает "Максим"?
Стоимость поездки всегда известна пассажиру еще до приезда машины. Людям не нужно беспокоиться, что из-за пробок придется заплатить больше денег. Машина приезжает быстро: время ожидания обычно не превышает 5-7 минут.
Такси "Максим" стремится предоставлять пассажирам удобный и качественный сервис. Для этого действует система контроля водителей, обратная связь с пассажирами через операторов, сайт и мобильное приложение.
Как заказать такси?
Быстро заказать такси можно с помощью мобильного приложения "Максим: заказ такси" для iOS, Android и Windows Phone. Заказ занимает всего несколько секунд. Скачать приложение можно в официальных маркетах или на сайте taximaximapp.ru.
Есть и другие способы заказа такси. Заказ можно также сделать через сайт сервиса. Люди, которые привыкли вызывать такси через оператора, могут позвонить по телефону 55-55-55.
Как получить скидку?
В разделе "Ввести промокод" в меню приложения у пользователя есть персональный промокод. Им нужно поделиться с помощью соцсетей, мессенджеров, SMS, email или любым другим удобным способом. Получателю придет приглашение установить приложение и ввести полученный промокод.
За каждого, кто примет приглашение и совершит не менее трех поездок за 90 дней, на счет пользователя будет зачислено 100 премиальных рублей. Новый пользователь тоже получит 100 премиальных рублей. Премию можно копить и оплачивать ею до 30% стоимости поездки на такси.
Читатели сайта Amic.ru, которые впервые установят приложение, получат дополнительные 100 премиальных рублей по промокоду AMIC.
Комментарии
Напишите лучше про мальчика,провалившегося вчера под лед! Нашли- не нашли.....
09:33
Провалившийся под лед ребенок в Барнауле пока не найден
Что об этом в каждой новости сообщать? Толку-то, нет ребёнка, а тело найдут, куда денутся.
2.02.2018 09:53
- гость -
Толку-то, нет ребёнка, а тело найдут, куда денутся.
Ксению Бокову так и не нашли..так что рано что-то говорить.
Реклама такая реклама... А почему только до 30%? А вот другая служба такси за счет бонусов до конца февраля позволяет оплачивать 100%.
не призываю в пользу конкретных таксомоторных контор, но услугами такси Максим перестал пользоваться после нескольких неприятных случаев. более никогда я им свои деньги не отдам.
сейчас пользуюсь другим сервисов, который по всей стране используется. вызываешь по приложению, расценки вменяемые, можно привязать карту и исключить расчет наличными)
2.02.2018 10:02
Alex3k
Угу, он превратился в подлёдного ихтиандра. Какой смысл надеяться на то, чего не может быть.
У Максима тоже приложение есть
Эклерчик,тебя выписали??? Судя по адекватным постам,лечение пошло на пользу) С выздоровлением!!!