Как быстро и недорого уехать на такси

Сервис заказа такси "Максим" работает по всей России и еще в девяти странах мира. В Барнауле это один из немногих сервисов, в котором можно не только быстро заказать автомобиль как через приложение, так и по телефону по заранее известной цене, но и сэкономить на поездке, используя премию. Так какими особенностями обладает сервис и что представляет собой программа лояльности для его клиентов?

Что предлагает "Максим"?

Стоимость поездки всегда известна пассажиру еще до приезда машины. Людям не нужно беспокоиться, что из-за пробок придется заплатить больше денег. Машина приезжает быстро: время ожидания обычно не превышает 5-7 минут.

Такси "Максим" стремится предоставлять пассажирам удобный и качественный сервис. Для этого действует система контроля водителей, обратная связь с пассажирами через операторов, сайт и мобильное приложение.

Как заказать такси?

Быстро заказать такси можно с помощью мобильного приложения "Максим: заказ такси" для iOS, Android и Windows Phone. Заказ занимает всего несколько секунд. Скачать приложение можно в официальных маркетах или на сайте taximaximapp.ru.

Есть и другие способы заказа такси. Заказ можно также сделать через сайт сервиса. Люди, которые привыкли вызывать такси через оператора, могут позвонить по телефону 55-55-55.

Как получить скидку?

В разделе "Ввести промокод" в меню приложения у пользователя есть персональный промокод. Им нужно поделиться с помощью соцсетей, мессенджеров, SMS, email или любым другим удобным способом. Получателю придет приглашение установить приложение и ввести полученный промокод.

За каждого, кто примет приглашение и совершит не менее трех поездок за 90 дней, на счет пользователя будет зачислено 100 премиальных рублей. Новый пользователь тоже получит 100 премиальных рублей. Премию можно копить и оплачивать ею до 30% стоимости поездки на такси.

Читатели сайта Amic.ru, которые впервые установят приложение, получат дополнительные 100 премиальных рублей по промокоду AMIC.