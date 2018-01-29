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Сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Алтайскому краю задержали в автомобильном пункте пропуска "Кулунда" находившегося в федеральном розыске мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что пограничники 30 декабря прошлого года в ходе осуществления паспортного контроля выявили 29-летнего гражданина Узбекистана, который пытался выехать из России.

Данного мужчину разыскивали с февраля 2010 года московские полицейские за совершение изнасилования. Задержанный был передан сотрудникам МО МВД России "Кулундинский".

Также в сообщении отмечается, что в минувшем году пограничники выявили более 160 граждан, которые находились в федеральном и межгосударственном розыске за совершение разных преступлений.