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Житель Барнаула приговорен к двум годам лишения свободы условно за выстрел в голову знакомого своей бывшей жены, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Горожанина признали виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью. В надзорном ведомстве уточняют, что конфликт между мужчинами произошел "на почве внезапно возникшего чувства личной неприязни и чувства ревности".

В итоге обвиняемый, как утверждают в прокуратуре, умышленно произвел из своего травматического оружия один прицельный выстрел в голову. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму.

Во время суда барнаулец не признал своей вины, заявляя, что выстрелил он случайно.

Тем не менее ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.