Специалистов приглашают на выставку Aquatherm Novosibirsk 2018

На Aquatherm Novosibirsk можно за короткое время ознакомиться с продукцией большого числа поставщиков, заинтересованных в сотрудничестве с торговыми и монтажными организациями из Новосибирской, Томской, Кемеровской областей и Алтайского края.

В выставке примут участие: "Вило Рус", "Красноярскэнергокомплект", "СантехСтандарт", SanRiks, Группа "Теплолюкс", M'alpine, "Вилма М", "Сантим", "Водомер", "Термоблок", "Мюпро", "Эван" и другие компании.

Впервые свою продукцию представят: "АДЛ", "Топол-Эко", Electrotherm, "ТехРу", "ЭКО НОМ", Itermic, "Экосантех", "Вогезэнерго".

Новые терморегуляторы для теплых полов WiFi SENZ с возможностью управления через смартфон из любой точки мира представит "Термосиб ПЛЮС".

Новинки твердотопливных отопительных котлов длительного горения Tis Plus DR и Tis Dyo Pellet ― "Белкомин РУС".

Новые фасадные и дизайн-конвекторы itermic, реагенты для инженерных систем TermoTactic и системы обратного осмоса ― на стенде "Рада-М".

О других участниках выставки и новинках.

13 февраля пройдет семинар "Современные решения для инженерных систем и ТЭК". В рамках него состоится встреча с ведущими изготовителями трубопроводной арматуры и сантехнического оборудования, а также будут представлены новинки российских и зарубежных компаний в области теплоснабжения и водоотведения. Организатор ― ARMTORG.

14 февраля состоится конференция, посвященная инженерным системам торговых центров, многофункциональных комплексов, офисных зданий, спортивно-оздоровительных объектов. Участники обсудят особенности проектирования, монтажа и эксплуатации. Организатор ― АВОК.

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Организаторы выставки: "ITE Сибирь" и Reed Exhibitions

Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"

Новосибирск, ул. Станционная, 104

Тел. +7 (383) 363-00-63

www.aquatherm-novosibirsk.ru