Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Федерация футбола Алтайского края на заседании 26 января подвела итоги за 2017 год. Известный барнаульский футболист, экс-капитан сборной страны Алексей Смертин на правах председателя также принял участие в конференции. Amic.ru пообщался с легендарным спортсменом о Барнауле, работе "Парка спорта" и предстоящем чемпионате мира в России.

О Барнауле и Парке спорта

- Алексей, в прошлом году "Парк спорта", который гордо носит ваше имя, стал, безусловно, главным местом отдыха в Барнауле. Вам вообще нравится, как развивается этот проект?

Несомненно. Сколько себя помню, постоянно проводил время здесь, рядом с домом моих родителей. Моя мама и сегодня живет тут, в трех домах от парка. Я стоял у истоков строительства и формирования этого парка, еще до строительства главного стадиона. В детстве здесь у меня проходили уроки физкультуры, бегал стометровки. Поэтому это место неслучайно было выбрано. Для меня оно очень дорого. Поэтому то, что сейчас происходит в "Парке спорта", несомненно, меня радует. Этот проект очень приятен глазу, и я горд за него.

- Как вы оцениваете работу вашей футбольной школы? Интересно, когда уже о ее воспитанниках заговорят на самом высоком уровне и первый ее ученик сыграет в Лиге чемпионов?

- Это зависит от самих воспитанников. Школа имеет несколько филиалов, несет еще и социальную нагрузку. Нужно различать занятие спортом и удовольствие от футбола от целенаправленной карьеры. Уже много ребят, состоявшихся как личности, вышло из стен нашей школы. Часто встречаю их на улице, благодарят за то, что в школе они прошли все азы футбола. С другой стороны, хочется видеть, что она работает целенаправленно на воспитание профессиональных футболистов. Многие талантливые игроки уже уехали в другие города. Недавно встречался с барнаульским парнем, который играет в Чертаново. Для меня очень важно, чтобы как можно больше футболистов из Барнаула выступало на высоком уровне. Большой успех, что Александр Ерохин, которого тренировал еще мой отец, сумел пробиться в сборную России и выступает за "Зенит". Что касается Лиги чемпионов — это высочайший уровень. Там такая конкуренция, что не каждый футболист участвует в этом турнире.

- В прошлом году вы привозили в Барнаул Андрея Аршавина. Помню толпы детей, которые бегали за бывшим капитаном нашей сборной. Для многих любителей футбола в нашем городе приезд Аршавина — одно из главных событий последних лет. Вы не думали, учитывая ваши связи, чаще привозить в Барнаул звезд футбола?

- Это сейчас моя основная задача. Я благодарен Андрею за приезд. На тот момент он не мог играть за "Кайрат" на чемпионате Казахстана из-за небольшой травмы. Я договорился с руководством команды отпустить Андрея и воспитанников школы "Кайрата" в Барнаул. Его появление стало для многих детей событием, потому что Андрей Аршавин — действительно явление нашего российского футбола. Этот человек играл на самом высоком уровне, был лидером сборной. Я для себя уже определил, что нужно привозить в город на футбольные турниры звезд. Это возможность детям пообщаться с ними вживую.

- Еще ни с кем не договаривались из игроков?

- Пока нет, но есть несколько кандидатур, которые недавно закончили профессиональную карьеру. Речь идет об августе, когда уже начнется чемпионат России, поэтому звезда уже должна закончить карьеру. Возможно, это будет Евгений Алдонин или Дмитрий Сенников.

- Он, кстати, недавно приезжал в Барнаул.

- Да-да, он мне присылал фото с барнаульского моста.

- Вы часто бываете в Барнауле. Не отпускает город?

- Я сегодня после самолета лег в ту же самую кровать, что и в детстве. Я в ней спал на протяжении 15 лет. Половину жизни, которую я уже прожил, я провел в этой самой квартире своих родителей. Для меня этот город не перестанет быть родным.

- Вы когда возвращаетесь в Москву и ее безумный ритм жизни, не грустите по тихому и спокойному Барнаулу?

- Я очень быстро перестраиваюсь. Я в свое время умудрялся из Франции ездить в Москву транзитом через Барнаул, набравшись здесь дополнительной энергии. Для меня этот процесс все равно, что переход из обороны в атаку и наоборот. Так как у меня это на автомате, привык к командировкам, но поездка в Барнаул для меня всегда особая, потому что возвращаешься домой к маме.

- Вам нравится, как сегодня развивается Барнаул?

- Я признаюсь, гуляю и езжу по городу не так много, но в любом случае он стал намного чище, более ухоженным. Я вижу, как в Барнауле отремонтировали дороги. Это сразу бросается в глаза. Чтобы узнать, насколько город действительно прогрессирует, нужно в нем прожить долгое время. Это как люди приезжают в Лондон и говорят, какой это замечательный город. Пусть поживут в нем, узнают о высоких налогах, что никогда там нет солнца, небо как трехслойный пирог, а погода меняется несколько раз в сутки. Тогда только понимаешь, что это за город, по-настоящему, а не когда пару часов прогулялся по центру и сходил в музей. Барнаул в этом смысле тоже преображается, и чтобы это понять, нужно здесь немного пожить. У меня нет сомнения, что его нельзя воспринимать без любви.

"На ладан дышат"

- Как тогда оцениваете развитие футбола в Алтайском крае? Проблемная тема, потому что непонятно, где и как будет выступать барнаульское "Динамо".

- Причем сейчас мы лидируем в чемпионате. Нужно понимать всю ситуацию на федеральном уровне, что это проблема не только нашего региона. Надо отдать должное, что у нас есть еще и команда, выступающая в КФК. Также удается сохранить "Динамо", потому что есть много субъектов страны, где закрываются клубы и вообще нет профессионального футбола. Барнаульское "Динамо" на этом фоне даже борется за первое место во Второй лиге. Если рассматривать в контексте всей ситуации в стране, то это не самая плохая история. Даже в ФНЛ есть клубы, которые сегодня "на ладан дышат". Это общероссийская проблема развития клубов в регионах. В алтайском футболе все не так уж и плохо. Огромное количество человек в крае занимается футболом, играет на любительском уровне. Есть альтруисты, любящие эту игру. Это не может не радовать. Им удается сохранить команду, где играют местные воспитанники. Замечательно, что появился современный футбольный манеж "Темп", где можно тренироваться круглый год. Если брать в контексте тех "проблемных" субъектов, то не везде есть такие воспитанники, как Александр Ерохин и Евгений Городов, выступающие в Премьер-лиге. Например, в Архангельской области никогда не было футболистов, которые играли бы на таком высоком уровне.

- По сути, мы можем выращивать футболистов, но приобретать более высокий профессиональный уровень, получается, они должны уже в других регионах?

- Да-да! Уже хорошо, что за "Динамо" стали выступать местные воспитанники. Помните, как много лет назад к нам за машину или квартиру приезжали ветераны из Первой лиги. Сейчас хотя бы дают возможность своим играть.

- В прошлом году вы в Барнауле презентовали свою книгу "Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона". Понравилось ли вам быть писателем и не хотели бы продолжать пробовать свои силы в литературе?

- Книга мне тяжело далась, мне серьезно помогали составлять хронологию повествования. Здесь нужно определенное писательское мастерство. Я же четко выверял в книге слово за словом, это очень сложный процесс. Хотя недавно "Комсомольская правда" вручила мне премию имени Льва Филатова. Мне было очень приятно получить эту награду. Продолжения этой книги точно не будет, потому что писать мне уже больше не о чем. Нужно развивать какую-то другую деятельность, чтобы писать о спорте с точки зрения педагогики, философии или психологии. Мне хотелось этот аспект обозначить в книге "Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона", но для этого необходимо владеть прекрасно языком и иметь навыки профессионального психолога.

- В книге вы подробно пишете, что мечтаете принять участие в профессиональном марафоне. Как сейчас дела обстоят с вашим главным увлечением?

- Я себе поставил цель пробежать один из шести топовых марафонов. В прошлом году не удалось получить американскую визу, и я пропустил американский марафон. Сейчас у меня такая же ситуация с Бостонским марафоном, который пройдет в апреле. Еще не получил визу, хотя уже купил билеты. Получается, у меня остались Бостонский и Нью-Йоркский марафоны — самые сложные. Я уже начал к ним постепенно готовиться, но впереди "Кубок легенд", поэтому пришлось снова переключить акцент на футбол.

О чемпионате мира

- Давайте немного о чемпионате мира, который в разы труднее провести, чем любую Олимпиаду на свете, где все спортивные объекты сосредоточены в одном городе. Здесь у нас 12 стадионов в 11 городах. Готова ли наша страна к турниру не только с точки зрения инфраструктуры, но и в ментальном плане? Уже сегодня появляются сообщения, что в Калининграде отели подняли стоимость проживания в номере до 12 тысяч рублей в сутки. Помню, как на Евро в Киеве иностранные болельщики часами стояли в очереди в барах, потому что официантки не понимали по-английски и не знали, что клиенты просят принести им пиво.

- Вы сказали про Калининград, но такая же ситуация сейчас наблюдается и в Санкт-Петербурге. Есть четкое понимание, что на чемпионат приедет большое количество болельщиков. Принимающая сторона, в частности, представители гостиничного бизнеса, заинтересованы в заработке на этих туристах. Что касается самого турнира, то у меня нет сомнений, что все пройдет на самом высоком уровне. Это показал Кубок конфедераций. По ходу этого турнира я видел эволюцию жителей городов, где проходили матчи. Некоторые из них не знали о турнире, скептически к нему относились, но когда увидели профессионализм и мастерство игроков, то прониклись этим. Кубок конфедераций был отличным толчком для этих людей ждать чемпионат мира. Это станет настоящим праздником для нашей страны.

- Как сделать так, чтобы стадионы после чемпионата не пустовали и были востребованы?

- Перед правительством страны и РФС, видимо, будет поставлена задача задействовать эти объекты, как это было сделано в Сочи. В Мордовии, Волгограде, Нижнем Новгороде, где строятся стадионы, сейчас нет команд высокого уровня, поэтому должна быть поддержка как местной власти, так и на федеральном уровне. В противном случае эти стадионы будут простаивать. Не хотелось бы повторения ситуаций, которые произошли со спортивными объектами в Бразилии и ЮАР.

- Долгое время вы были одним из самых влиятельных людей в алтайском спорте. Были депутатом АКЗС, но сегодня немного ушли в тень. Мешает большая занятость в Москве?

- Моя деятельность стала более активной именно в Москве. Та ответственность, которая сейчас лежит на мне, в разы выше, чем была раньше. Это связано с чемпионатом мира 2018 года, работой в РФС, руководящей должностью в футбольном клубе "Динамо". Все это в совокупности забирает львиную долю времени.

- Как выступит наша сборная на домашнем чемпионате мира и кто фаворит турнира?

- Думаю, что однозначно в финале будут играть немцы. Кто выиграет — не знаю. Возможно, компанию Германии составит одна из южноамериканских команд. Что касается нашей сборной, то мне кажется, что она выйдет из группы. Другое дело, что там она попадет на Испанию или Португалию. Там уже положительный результат будет сложно предвосхищать, но в том, что наша команда выйдет из группы, я уверен на 100%.