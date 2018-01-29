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Жителя столицы Алтайского края осудили за заведомо ложный донос о краже имущества. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Отмечается, что мужчина в течение всего дня распивал спиртные напитки в кафе, затем, покинув заведение, сел на лавочку и уснул. Проснувшись, барнаулец пошел домой, обнаружив по дороге, что забыл на лавочке сумку с документами и деньгами. Но так как мужчина был сильно пьян, у него болели ноги, он решил не возвращаться, подумав, что прохожие отдадут сумку в кафе, а позднее барнаулец ее заберет. Однако утром следующего дня мужчина решил никуда не ходить и не спрашивать о пропаже.

Через месяц кто-то из знакомых барнаульца предложил ему написать заявление в полицию для розыска сумки и ее содержимого, но при этом указать, что имущество у него похитили. После этого мужчина пришел в отдел полиции по Индустриальному району города и написал заявление о краже у него сумки. При этом подчеркивается, что полицейские всегда предупреждают заявителей об уголовной ответственности за ложный донос.

В результате в ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что сумку с документами и деньгами никто у мужчины не похищал.

Суд признал барнаульца виновным в преступлении и назначил ему 120 часов обязательных работ.