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Жителя столицы Алтайского края осудили за заведомо ложный донос о краже имущества. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.
Отмечается, что мужчина в течение всего дня распивал спиртные напитки в кафе, затем, покинув заведение, сел на лавочку и уснул. Проснувшись, барнаулец пошел домой, обнаружив по дороге, что забыл на лавочке сумку с документами и деньгами. Но так как мужчина был сильно пьян, у него болели ноги, он решил не возвращаться, подумав, что прохожие отдадут сумку в кафе, а позднее барнаулец ее заберет. Однако утром следующего дня мужчина решил никуда не ходить и не спрашивать о пропаже.
Через месяц кто-то из знакомых барнаульца предложил ему написать заявление в полицию для розыска сумки и ее содержимого, но при этом указать, что имущество у него похитили. После этого мужчина пришел в отдел полиции по Индустриальному району города и написал заявление о краже у него сумки. При этом подчеркивается, что полицейские всегда предупреждают заявителей об уголовной ответственности за ложный донос.
В результате в ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что сумку с документами и деньгами никто у мужчины не похищал.
Суд признал барнаульца виновным в преступлении и назначил ему 120 часов обязательных работ.
Комментарии
а сумка где? А деньги? А документы?
Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки
фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
Штраф за утрату паспорта платить не хотел, при краже дают справку.
9.01.2018 18:32
Александр
именно