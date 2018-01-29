Губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал выяснить, по какой причине происходили перебои в работе коммунальных служб региона в период аномальных холодов. В частности, глава региона резко высказался в адрес руководителей и специалистов "Алтайкрайгазсервиса", по вине которых, как считает Александр Карлин, произошли перебои при снабжении газом жителей 128 многоквартирных домов в Кулундинском, Мамонтовском, Каменском районах и городе Бийске. До сих пор в Бийске 23 дома еще не получили газ. Работы по устранению неполадок продолжаются и будут завершены в течение двух суток, сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Кроме того, губернатор выразил недовольство неудовлетворительной подготовкой к отопительному сезону в Славгороде. Напомним, здесь 22-23 января была приостановлена работа двух котлов на котельной №10. "Здесь не то что ремонта, но и профессионального осмотра оборудования не было до начала отопительного сезона. Нужно разобраться, кто подписал документы о готовности. Почему не были проведены минимальные ремонтные работы, которые не требовали серьезного финансирования, но обеспечили бы более высокую надежность эксплуатации ее оборудования, пусть и не нового? Ведь оно могло быть приведено в надлежащее состояние раньше, а мы были вынуждены делать это в условиях аномально низких температур!" — заявил глава региона.

По данным управления МЧС России по Алтайскому краю, за минувшую неделю в крае произошло 44 оперативных события, связанных с нарушениями функционирования систем жизнеобеспечения. 11 происшествий до сих пор находятся на контроле в системе МЧС. В связи с этим режим повышенной готовности в Алтайском крае сохраняется до особого решения.