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, ИА "Амител"
Режим повышенной готовности в Алтайском крае сохраняется до особого решения губернатора

Губернатор Алтайского края Александр Карлин потребовал выяснить, по какой причине происходили перебои в работе коммунальных служб региона в период аномальных холодов. В частности, глава региона резко высказался в адрес руководителей и специалистов "Алтайкрайгазсервиса", по вине которых, как считает Александр Карлин, произошли перебои при снабжении газом жителей 128 многоквартирных домов в Кулундинском, Мамонтовском, Каменском районах и городе Бийске. До сих пор в Бийске 23 дома еще не получили газ. Работы по устранению неполадок продолжаются и будут завершены в течение двух суток, сообщается на официальном сайте правительства Алтайского края.

Кроме того, губернатор выразил недовольство неудовлетворительной подготовкой к отопительному сезону в Славгороде. Напомним, здесь 22-23 января была приостановлена работа двух котлов на котельной №10. "Здесь не то что ремонта, но и профессионального осмотра оборудования не было до начала отопительного сезона. Нужно разобраться, кто подписал документы о готовности. Почему не были проведены минимальные ремонтные работы, которые не требовали серьезного финансирования, но обеспечили бы более высокую надежность эксплуатации ее оборудования, пусть и не нового? Ведь оно могло быть приведено в надлежащее состояние раньше, а мы были вынуждены делать это в условиях аномально низких температур!" — заявил глава региона.

По данным управления МЧС России по Алтайскому краю, за минувшую неделю в крае произошло 44 оперативных события, связанных с нарушениями функционирования систем жизнеобеспечения. 11 происшествий до сих пор находятся на контроле в системе МЧС. В связи с этим режим повышенной готовности в Алтайском крае сохраняется до особого решения.

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Комментарии

29.01.2018 16:36
- гость -

все ограничивается громкими заявлениями в сми...

0  0
29.01.2018 16:44
- гость -

Он даже фамилий не произносит, о каких наказаниях может идти речь?

0  0
29.01.2018 16:57
гостю

фамилии известны и кому надо - все поняли

0  0
29.01.2018 17:00
ленин папа

На Первомайском нет никакой воды уже 4 часа

0  0
29.01.2018 17:02
- гость -


29.01.2018 17:00
ленин папа

Дежурному в районную администрацию или УК/ТСЖ звонили?

0  0
29.01.2018 17:10
- гость -

По данным управления МЧС России по Алтайскому краю, за минувшую неделю в крае произошло 44 оперативных события, связанных с нарушениями функционирования систем жизнеобеспечения.

А всё потому,что ремонт и модернизация производятся только на словах и на бумаге. На деле воз и ныне там.

0  0
29.01.2018 18:30
гость

В Шипуново разморозили батареи в многоквартирных домах. В школах, детских садах холод.

0  0
29.01.2018 19:17
9

все вы там в сговоре и журналисты в том числе.Ввели это слово "аномально" оскомину уже набило при употреблении ни к месту.Специально чтобы в случае чего ответственность с себя снимать- а мы предупреждали,а аномально же...То у них и штормовые предупреждения зимой и летом через и это "аномально жарко аномально холодно".Когда это -30 и даже под 40 на крещенские да и вообще у нас зимой было ненормально?Ненормально если бы такой температуры ни разу за зиму не было.

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