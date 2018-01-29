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Ученые химического факультета Томского госуниверситета провели спектральный анализ волос жителей Сибири и Казахстана и нашли там разные металлы, включая драгоценные. По мнению экспертов, повышенное содержание тех или иных элементов в волосах может говорить о нарушении экологической обстановки, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на "МК".

По словам заведующего лабораторией факультета ТГУ Владимира Отмахова, волосы являются биосредой, которая с большой точностью отражает воздействие повышенных концентраций химических элементов на людей. В связи с этим специалисты и решили их изучить.

В исследовании участвовали мужчины и женщины в возрасте от 18 до 70 лет, по 30 человек из Томска и казахстанского Усть-Каменогорска, которые окружает множество предприятий цветной металлургии.

Химики обнаружили, что у жителей данных городов в организме превышено содержание вольфрама и серебра.

При этом у томичей наблюдается переизбыток бария, алюминия и марганца, но выявлена нехватка железа, никеля и меди. По мнению ученых, это связано со спецификой питьевой воды и наличием в черте города крупных промышленных предприятий.

В волосах жителей Казахстана обнаружен избыток свинца, титана, алюминия, лития и некоторых других элементов.

Ученые ТГУ собираются выяснить, как можно снизить зашкаливающий уровень отдельных веществ у жителей промзон. Они считают, что дальнейшее исследование волос поможет точнее диагностировать состояние здоровья человека.