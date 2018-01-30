Фото: fishki.net
Поколение, детство и юность которого пришлись на 90-е годы, испытывает особую ностальгию по сериалам того времени. Интернет еще не был так широко распространен, и дети смотрели телевизор, где как раз начали появляться первые развлекательные каналы.
"Зена — королева воинов", "Сабрина — маленькая ведьма", "Зачарованные" и прочие. Как изменились актрисы полюбившихся нам сериалов, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
изувеченная пластическими операциями Вероника Кастро, нет красоты, лицо вызывает жалость, а могла бы состариться естественно сама и была бы на много прекрасней
Люси лоренс точно ест молодильные яблоки.
В свои года выглядит просто оболденно.
А где Лиза из "Чудеса науки" и Эльвира?