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Поколение, детство и юность которого пришлись на 90-е годы, испытывает особую ностальгию по сериалам того времени. Интернет еще не был так широко распространен, и дети смотрели телевизор, где как раз начали появляться первые развлекательные каналы.

"Зена — королева воинов", "Сабрина — маленькая ведьма", "Зачарованные" и прочие. Как изменились актрисы полюбившихся нам сериалов, смотрите в нашей фотоленте.