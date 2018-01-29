Фото: webmail.moscombank.ru

Центробанк опубликовал рекомендации для граждан и банков "в части мер предосторожности во время проведения ЧМ-2018 по футболу". Регулятор указал на один из самых популярных способов хищения денег с использованием банкоматов — установку скиммингового оборудования, позволяющего считывать данные карты и делать впоследствии их копии. Банкам предстоит установить антискимминговое оборудование, пишет "Коммерсант".

"Чемпионат мира — крупное мероприятие, поэтому Банк России решил напомнить кредитным организациям и гостям о том, что нужно быть внимательнее и сохранять бдительность",— комментирует появление документов ЦБ. Подобные рекомендации Банк давал перед сочинской Олимпиадой. Опрошенные изданием банки подтвердили, что нужные меры безопасности уже были приняты.

При этом, пишет газета со ссылкой на правоохранителей, рекомендации Центробанка учитывают далеко не все риски. "Со скиммингом банки бороться научились, но куда более существенной проблемой является установка фиктивных банкоматов. Мы видим в этом существенную проблему, которая обостряется во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками", — отмечает издание. Собеседник отметил, что россияне обычно пользуются одними и теми же АТМ и не будут пытаться снять деньги в подозрительном устройстве, а вот приезжим будет сложно отличить фальшивый банкомат.

ЧМ-2018 по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля, матчи пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

По сути, речь идет о настоящем банкомате, который приобретают злоумышленники для установки скиммингового устройства. Но после того, как клиент вставляет в АТМ карту и вводит пин-код, чтобы снять деньги, на экране появляется уведомление, что в обслуживании отказано, а мошенники получают все данные карты. По словам руководителя направления аудита информбезопасности финансовых организаций компании Digital Security Андрея Гайко, банкомат может мимикрировать под устройство другого известного банка, однако по факту он не принадлежит ни одному банку, и если он не вызовет подозрений, то может работать долго. По словам собеседника издания в правоохранительных органах, стоимость бывшего в употреблении банкомата составляет от 10 до 100 тысяч рублей.

Центробанк рекомендует использовать АТМ, которые установлены в безопасных местах — госучреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах и так далее. Но при этом фальшивые банкоматы все равно появлялись в московских аэропортах Внуково и Шереметьево, а также в двух крупных ТЦ, включая "Охотный Ряд". Там устройство простояло два месяца, прежде чем полицейские нашли его и заблокировали. Банкоматы якобы принадлежали банку, чью лицензию отозвали несколько лет назад.

Подчеркивается, что вернуть похищенные с помощью фальшивого банкомата деньги почти невозможно. "Если на банкомат банка было установлено скимминговое устройство, то есть шанс попытаться взыскать убытки с кредитной организации. Если же банкомат ничей, то не к кому предъявить претензии", — цитирует издание слова исполнительного директора HEADS Consulting Никиты Куликова.

Реального похитителя денег обнаружить и наказать более чем затруднительно, добавляет эксперт.