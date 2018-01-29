Сын главы Каменского района Алтайского края Федора Найдена, Дмитрий, был осужден за ДТП, в котором погибли два человека и еще несколько получили травмы. В середине января 2018 года Алтайский краевой суд оставил неизменным приговор Новоалтайского городского суда от октября 2017 года.

Само ДТП произошло еще 9 августа 2015 года. Авария случилась в Первомайском районе на трассе М-52, ее участниками стали четыре автомобиля. В результате два человека погибли и еще девять человек пострадали, в том числе двое детей.

Суд согласился с доводами следствия, что за рулем в тот злополучный день находился именно Дмитрий Найден, а не его подруга парикмахер Елена Игнатьева. В итоге сын Федора Найдена был осужден по ч. 5 ст. 264 УК РФ и приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 3 года. Также его обязали выплатить моральный ущерб (двум пострадавшим — по 800 тысяч рублей, еще одному — 400 тысяч рублей плюс материальный ущерб на 42 тысячи). Более того, суд наложил арест на имущество Дмитрия Найдена до того, пока не будут исполнены решения, связанные с возмещением вреда.

Следствию удалось доказать, что автомобиль BMW-530, за руль которого Найден сел лишь за несколько минут до аварии (до этого иномаркой управляла его подруга), двигаясь со скоростью более 100 км/ч, при совершении обгона столкнулся с ехавшей в попутном направлении "четверкой" — "ВАЗ 21043".

Затем произошло столкновение BMW с двигавшимися по встречной полосе Toyota Platz и Nissan Sunny. Итогом ДТП стало то, что пассажир Nissan и пассажир Toyota скончались на месте происшествия, а водителю автомобиля Nissan и двум пассажирам автомобиля Toyota, включая малолетнего ребенка, был причинен тяжкий вред здоровью. К слову, сам Найден, как и Игнатьева, серьезно в аварии не пострадали, хотя оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

Тем не менее в суде Найден свою вину так и не признал. Его адвокат указывал на то, что в процессе были использованы недопустимые доказательства – заключения комплексной медико-автотехнической экспертизы, судебной видеофонографической и компьютерно-технической экспертизы, а также заключение эксперта.

Интересно, что суд в качестве смягчающего наказание обстоятельства учел состояние здоровья осужденного. А вот обстоятельств, отягчающих наказание, Фемида не установила.