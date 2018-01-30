Ежедневник

30 января в истории Барнаула, России и мира

В этот день в 1894 году Чарльз Кинг запатентовал изобретённый им отбойный молоток. А 30 января 1930 года был осуществлён запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы, изобретённого советским метеорологом Павлом Александровичем Молчановым.

В этот день в 1900 году родился советский композитор Исаак Осипович Дунаевский и советский физик Иосиф Розенталь (1919 год).

30 января 1919 года были расстреляны Георгий Михайлович, третий сын великого князя Михаила Николаевича, внук Николая I, и Павел Александрович, великий князь, шестой сын Александра II.

В 2007 году в этот день ушел из жизни Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист.

Для Барнаула 30 января – значимый день: в 1924 году в этот день Сессия городского Совета постановила присвоить Московскому проспекту имя В. И. Ленина.

30 января отмечают День Деда Мороза и Снегурочки. Это древний языческий праздник. В этот день принято рассказывать сказки и легенды о Деде Морозе и его внучке. Люди вспоминали, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом весны не стала улетать на север. Но как только "яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку", она тает, превращаясь в облачко, и уносится прочь.