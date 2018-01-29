Фото: sm-news.ru
Жительницу Кемерово обвиняют в убийстве своей полуторагодовалой дочери — на момент совершения преступления 39-летняя женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.
Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, женщине предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).
"По версии следствия, 26 января текущего года в одной из квартир Заводского района областного центра обнаружено тело полуторагодовалого ребенка с признаками насильственной смерти. В квартире также находилась 39-летняя мать ребенка, которая была в состоянии сильного наркотического опьянения. Данный факт подтвержден медицинским освидетельствованием", — информируют в СКР.
В данный момент установлено, что семья проживала в съемной квартире. Перед совершением преступления женщина отправила своей подруге SMS-сообщение. Последняя сочла, что у обвиняемой произошла беда, и обратилась за помощью в полицию.
"Допросить задержанную удалось только через несколько часов. Женщина пояснила, что после употребления наркотического средства ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой идет опасность. Обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений", — добавляют в Следственном комитете.
В ходе предварительного расследования будет проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза с тем, чтобы установить, отдавала ли женщина отчет своим действиям в момент совершения преступления.
Решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу.
Комментарии
Если бы её стерилизовали до рождения ребёнка, ребёнок бы не погиб.
Заголовок д.б. такой: "Наркоманка убила дочь."
А как ее торкнуло, уже не интересно.
Зверски убила, ибо она зверь.
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