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Жительницу Кемерово обвиняют в убийстве своей полуторагодовалой дочери — на момент совершения преступления 39-летняя женщина находилась в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в областном управлении Следственного комитета, женщине предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка).

"По версии следствия, 26 января текущего года в одной из квартир Заводского района областного центра обнаружено тело полуторагодовалого ребенка с признаками насильственной смерти. В квартире также находилась 39-летняя мать ребенка, которая была в состоянии сильного наркотического опьянения. Данный факт подтвержден медицинским освидетельствованием", — информируют в СКР.

В данный момент установлено, что семья проживала в съемной квартире. Перед совершением преступления женщина отправила своей подруге SMS-сообщение. Последняя сочла, что у обвиняемой произошла беда, и обратилась за помощью в полицию.

"Допросить задержанную удалось только через несколько часов. Женщина пояснила, что после употребления наркотического средства ей почудилось, что в комнате находится не ребенок, а кукла, от которой идет опасность. Обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ножевых ранений", — добавляют в Следственном комитете.

В ходе предварительного расследования будет проведена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза с тем, чтобы установить, отдавала ли женщина отчет своим действиям в момент совершения преступления.

Решается вопрос о заключении обвиняемой под стражу.