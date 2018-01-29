Фото: vse42.ru

"Почта России" направит 1,5 миллиарда рублей на поддержку института подписки. Об этом в понедельник, 29 января, пишет "АБН" со ссылкой на организацию.

Кроме этого, почта объявила, что в период досрочной и основной подписных кампаний на II полугодие текущего года не будет менять стоимость доставки периодических печатных изданий. Добавим, что тарифы на подписку на I полугодие этого года тоже не повышались.

Подписчикам изданий, входящих в список экспертного совета Минкомсвязи РФ, предоставят скидку 25% по собственному каталогу "Почты России". В целом на предоставление скидок в ходе будущей подписной кампании "Почта России" направит свыше 700 миллионов рублей.

Издание напоминает, что досрочная подписная кампания проходит с 1 февраля по 31 марта. Подписаться на газеты и журналы можно во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru.

Подчеркивается, что "Почта России" обслуживает порядка 20 миллионов подписчиков в РФ, которым доставляет 1 миллиард экземпляров печатных изданий ежегодно.