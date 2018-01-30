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Синоптики прогнозируют в Алтайском крае во вторник, 30 января, снег и гололед.

"В северных и восточных районах снег, местами метель, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят -13...-18 градусов, в предгорьях -8...-13 градусов. Ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами по востоку края порывы до 12 метров.

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В Барнауле в начале дня снег, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -14...-16 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 3-8 метров в секунду.