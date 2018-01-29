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Мужчину в Мумбаи (Индия) насмерть затянуло в магнитно-резонансный томограф. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на канал NDTV.

Агентство уточняет, что 32-летний Раджеш Мару зашел в кабинет МРТ с металлическим кислородным баллоном. Из-за сильного магнитного поля сканера мужчину затянуло внутрь включенного томографа. Аппарат выключили и достали из него индийца, однако через десять минут он скончался в реанимации.

Родственники Мару обвинили персонал больницы в халатности: по их словам, мужчине сказали, что аппарат выключен, и ему разрешили войти в кабинет.

"Когда мы заметили, что в кабинет МРТ нельзя заходить с металлическими предметами, сотрудник заверил нас, что это безопасно, и они постоянно так делают. Доктор и техник ему не возразили", — цитирует канал представителя семьи.

В полиции добавили, что против врача и его ассистентов возбуждены уголовные дела по статье "Причинение смерти по неосторожности". Руководство медучреждения проводит внутреннее расследование произошедшего.