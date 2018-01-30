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Беляков объяснил скандальный проект о приравнивании сожительства к браку

, ИА "Амител"
Беляков заявил, что СМИ его неправильно поняли

Фото: Zakonsovet.com

Депутат Госдумы Антон Беляков на своей странице в Facebook разъяснил суть предложенного им законопроекта, определяющего отдельные аспекты правового регулирования так называемого фактического брака. 

"Фактический брак становится все более распространенным феноменом, и он нуждается в правовом регулировании, даже если кто-то его не поддерживает, — пишет депутат. — Против общих социальных явлений идти бесполезно. Если они не преступны, то, безусловно, должны регулироваться". Далее Беляков развенчивает мифы, которые успели сложиться в головах обывателей по поводу предлагаемого законопроекта.

Миф №1: законопроект ставит знак равенства между официальным браком и сожительством.

Это не так, утверждает депутат. "У официального брака намного больше юридических последствий: это и особый порядок наследования, и алиментные обязательства. Наш законопроект касается только имущественных прав. Согласно инициативе, в случае, если мужчина и женщина проживали в гражданском браке, но решили расстаться и не смогли договориться об условиях прекращения ведения совместного хозяйства, то суды, в случае подтверждения определенных сроков совместного проживания, смогут выносить решения в защиту женщины и детей, руководствуясь Семейным и Гражданским кодексом, как если бы пара находилась в зарегистрированном браке".

Миф №2: законопроект призван разрушить институт брака.

По мнению Белякова, документ поможет укрепить институт семьи. Депутат отмечает, что сегодня мужчины боятся брать на себя ответственность за будущее своих близких. И если пара распадается, то женщинам и детям приходится гораздо тяжелее, чем мужчинам.

"Вступая в брак, мужчина и женщина берут на себя определенные обязанности, главная из которых – воспитание детей. В этом и состоит тот общественный интерес, во имя которого государство сохраняет за собой право вмешиваться в эту сферу человеческой жизни. И нам важно, чтобы сожительство имело как можно больше шансов перерасти в официальный брак", — отмечает Беляков.

При этом срок в пять лет выбран не случайно: по данным Росстата, именно через этот период наиболее часто распадаются официально зарегистрированные браки.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Госдуму РФ внесен законопроект, который предлагает ввести в российский Семейный кодекс понятие "фактические брачные отношения", которым незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку после пяти лет сожительства пары. Это означает, что если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью и будет делиться поровну после расставания.

Между тем читатели Amic.ru выступили против введения такого законопроекта. Из 255 человек, принявших участие в опросе на сайте, 117 выбрали вариант ответа "Против. Каждый должен решать сам — узаконивать отношения или нет". 20 человек сообщили, что поддерживают данный законопроект, так как хотят быть защищены. 29 респондентов считают, что законопроект будет труднореализуем, так как люди после официального брака не могут поделить имущество, а в этом случае проблем будет еще больше. А 36 читателей ИА "Амител" предложили на каждую встречу мужчины и женщины оформлять договор у нотариуса, чтобы избежать всяческих проблем. 

  

 


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