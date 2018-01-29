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Находившийся в СИЗО 39-летний житель Новосибирска, который участвовал онлайн в заседании суда, публично оскорбил прокурора и судью. Теперь уголовное дело по факту неуважения к суду расследует Следственный комитет, пишет портал "НДН.Инфо".

По данным следствия, инцидент произошел 24 августа прошлого года. Подозреваемый находился в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по региону, откуда по видеосвязи он участвовал в судебном заседании Западно-Сибирского окружного военного суда. В этот день рассматривалась его апелляция на постановление судьи Новосибирского гарнизонного военного суда от 10 июля минувшего года.

Во время заседания мужчина не сдержал эмоций и публично "в устной форме" оскорбил военного прокурора отдела военной прокуратуры ЦВО, а также судью.

Жителю Новосибирска после произошедшего грозит до двух лет лишения свободы.