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Доходы бюджета столицы России за минувший год выросли на 13% и превысили 2 триллиона рублей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

"Доходы выросли на 13% и перевалили за 2 трлн рублей", — отметил он, добавив, что это произошло благодаря активному развитию экономики и росту инвестиций. "Все предыдущие годы инвестиции не падали, и это накапливало определенный потенциал для того, чтобы мы относительно быстро вышли из спада и вновь нарастили экономику. Естественно, рост бюджета помог исполнить все наши программы", — добавил Собянин.

Ранее отмечалось, что доходы бюджета Москвы по итогам 2016 года составили порядка 1,85 триллиона рублей, увеличившись на 11,3% по сравнению с предыдущим годом.

Мэр столицы добавил, что бюджет прошлого года был исполнен без дефицита.

Также он сообщил, что обязательства города перед кредиторами при этом сократились с 2010 года почти в десять раз — с 300 миллиардов рублей до 34 миллиардов по состоянию на 1 января этого года.