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Украинский писатель Юрий Винничук заявил, что классики российской литературы Александр Пушкин и Михаил Булгаков занимались плагиатом, пишет Life со ссылкой на публикацию автора на своем сайте.

"Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак Орлана "Ночная Маргарита", изданного в Москве в 1927 году?" — задает Винничук риторический вопрос.

В качестве аргумента он приводит то, что главными героями в произведении француза являются профессор Георг Фауст, продавший душу дьяволу и благодаря этому превратившийся в молодого человека, а также рыжеволосая красавица Маргарита.

Также Винничук считает, что роман Булгакова напоминает произведения "Жозеф Бальзамо" Александра Дюма, "Таинственный незнакомец" Марка Твена и "Ангел западного окна" Густава Майринка.

Кроме этого, добавляет он, можно найти "удивительные совпадения с "Приключениями авантюриста Гуго фон Хабенихта" от классика венгерской литературы Мора Йокаи".

В заключение Винничук отмечает, что французы считают Пушкина "обычным эпигоном французской поэзии". По мнению писателя, множество классических стихотворений писателя, включая "Письмо Татьяны", являются перепевами с французского.