Фото: letidor.ru

Рождаемость в РФ снизилась в минувшем году на 10,9% по сравнению с 2016 годом, при этом на 3,9% в стране снизилась и смертность. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата по естественному движению населения за январь-декабрь прошлого года.

Согласно докладу Росстата, 1,6899 миллиона человек родились в РФ в прошлом году, что на 203,4 тысячи человек меньше, чем в 2016 году. По сравнению с 2016 годом смертность сократилась на 63,6 тысячи человек, составив 1,8243 миллиона человек. Убыль населения в 2017 году составила 134,4 тысячи человек, два года назад отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек.

Кроме этого, согласно данным ведомства, количество зарегистрированных браков в прошлом году составило 1,0497 миллиона, что на 63,9 тысячи больше, чем в 2016 году. При этом на 3,1 тысячи увеличилось количество разводов — в прошлом году брак расторгли 611,4 тысячи семей, два года назад — 608,3 тысячи.