Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 170 квадратных метров продают в кирпичном пятиэтажном доме на проспекте Социалистическом в центре Барнаула за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Элитная квартира с дорогим ремонтом, два санузла, пол с подогревом, камин", — отмечает автор объявления, говоря о реализуемом жилье.

Квартира расположена на втором этаже. Дом, в котором находится жилье, построен из кирпича.

Придомовая территория охраняется, имеется парковочное место, детская площадка.