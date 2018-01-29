Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил перечень государственных услуг, которые должны оказываться вне зависимости от места проживания гражданина, передает ТАСС.

"Я утвердил перечень из 44 государственных услуг, которые теперь будут оказываться по так называемому экстерриториальному принципу, то есть вне зависимости от того, где проживает тот или иной гражданин, где он зарегистрирован", — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

При этом он отметил, что правительство в перспективе планирует расширять этот перечень.

По словам главы кабинета министров, теперь граждане смогут подать документы в любом подразделении профильного государственного органа, внебюджетного фонда или в МФЦ — при наличии соответствующих соглашений. При этом, по словам премьера, в указанный перечень войдут и госуслуги для юридических лиц.

"Государственные органы должны будут все это обеспечить, а мы продолжим пополнять этот перечень новыми видами деятельности в соответствии с имеющимся планом, чтобы подобного рода услуги можно было оказывать в самых разных субъектах Федерации, и это было удобно для пользователей", — резюмировал Медведев.