Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором ответил протоиерею Всеволоду Чаплину, сообщает LIFE.
Творение Шнуров опубликовал в своем аккаунте в "Инстаграме".
"И что с того, что нацепили рясы? Не форма вроде красит человечка. Среди попов бывают ***. В плохом значении этого словечка", — сказал Шнуров.
Также Шнуров сравнил храмы с борделями: "Бордель и есть бордель. В углу икона его не делает ни лучше и ни хуже".
Отмечается, что такому стихотворению предшествовало заявление протоиерея Чаплина о том, что Шнуров попадет в ад за использование мата в песнях.
Комментарии
Ну так нужно было выложить весь их батл, а то как-то однобоко рассказали со стороны РПЦ.
Всё правильно Шнур сказал
Какой он этот Шнуров гадкий. Как он своим нечестивым ртом пытается оскорбления нанести святым при жизни своей попам.
Простит и его Господь. Он всемилостив!
Среди попов , конечно же, есть определённый процент нехороших людей. А вот среди шнура нет ни одного светлого человека. И поклонение этому показывает уровень деградации нашего общества. Причём как ни странно это происходит из так называемой культурной столицы. Скажи кому ещё несколько лет назад что будут превозносить пьяное голое матерящееся быдло, показывать по ТВ и всерьёз обсуждать его "дискуссию" с церковью.И превозносить будут не подзаборные бомжи, а люди, считающие себя элитой.