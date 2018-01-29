Заявку на участие в выборах президента России в общей сложности подали 70 человек, написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале.

"56 чудаков ее только отнесли и больше ничего делать не стали. Поняли, что для сбора подписей понадобится огромный штат людей, огромные деньги. Из оставшихся 14 заявителей — половина или не соберет подписи, или большую часть из них забракует ЦИК", — считает Жириновский.

По его мнению, уже сейчас можно прикинуть, кого в итоге можно будет найти в бюллетене: "Я уже зарегистрирован, от левых — Грудинин. Его тоже уже зарегистрировали. Кого еще могут? Проще всего определить по тому, кого больше всех показывают СМИ".

"Явно Путина зарегистрируют — куда же без него. Явлинского, скорее всего, тоже — он представитель старой гвардии прозападных демократов и экономистов. Ну и девушку одну — чисто по гендерному принципу, чтобы одна была. Еще Титов — уполномоченный по правам предпринимателей. Вероятно, Сурайкин от "Коммунистов России", чтобы уравновешивать Грудинина. И, возможно, Бабурина — его много показывают", — дал свой расклад лидер ЛДПР.

"Вот восемь кандидатов", — заключил Жириновский.