Специалисты оперативной группы Минприроды Хабаровского края в понедельник отловили и направили в реабилитационный центр сильно истощенную тигрицу, которая пришла на веранду одного из домов в поселок Солонцовый, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на центр "Амурский тигр".

"В Минприроды Хабаровского края поступило сообщение о том, что хищник расположился на веранде жилой постройки одного из дворов. Прибыв на место, специалисты, с применением специальных средств, изъяли тигра и направили в реабилитационный центр в село Алексеевка Приморского края. Возмутителем спокойствия оказалась самка амурского тигра", — говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, реабилитационный центр "Утес" в Хабаровском крае уже заполнен, поэтому тигрицу пришлось везти в Приморье. Специалисты Росприроднадзора в кратчайшие сроки оформили все необходимые для этого документы.

"Зверь сильно истощён, но видимых повреждений от огнестрельного оружия нет. Тигрица вела себя абсолютно миролюбиво, будто ждала помощи. Тем не менее состояние редкого хищника тяжелое, и ей требуется срочная помощь. Традиционно со своей стороны берем все расходы, связанные со спасением и реабилитацией тигрицы, на себя", — отметил Арамилев.

Начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края Юрий Колпак сообщил, что возраст тигрицы определить сложно.

"У нее имеются серьезные повреждения десны, верхних зубов нет. Поэтому ее возраст определить сложно. Сейчас очень важно оказать хищнице квалифицированную помощь", — сказал Колпак.

Специалистам предстоит выяснить, почему тигрица покинула лес и пришла в поселок. Как только хищница будет доставлена в центр реабилитации, у нее возьмут анализы. Если тигрицу удастся спасти, ее дальнейшая судьба будет определена Росприроднадзором.

Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России — около 550 особей.