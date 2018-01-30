Проказа: факты о тяжелом, но излечимом заболевании

Фото: littramplin.ru

Всемирный день помощи больным лепрой (проказой) был учрежден 30 января 1953 года – 65 лет назад.

Проказа является одним из древнейших заболеваний, известных человечеству. Упоминания об этой болезни, а также медицинские и правовые предписания, относящиеся к больному лепрой, встречаются во множестве исторических источников и памятников литературы.

Очень долгое время лепра была неизлечимым заболеванием, которое неизбежно приводило к тяжелейшей инвалидности и мучительной смерти. В настоящее время лечение проказы стало возможным. Причем при своевременной диагностике лепра полностью излечивается. При запоздалом же лечении болезнь, как правило, приводит к стойким морфологическим изменениям и инвалидизации больного.

В годовщину учреждения Всемирного дня помощи больным лепрой публикуем подборку фактов об этой болезни: