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Проказа: факты о тяжелом, но излечимом заболевании

, ИА "Амител"
Современная медицина позволяет полностью излечить больного, пораженного лепрой

Фото: littramplin.ru

Всемирный день помощи больным лепрой (проказой) был учрежден 30 января 1953 года – 65 лет назад.

Проказа является одним из древнейших заболеваний, известных человечеству. Упоминания об этой болезни, а также медицинские и правовые предписания, относящиеся к больному лепрой, встречаются во множестве исторических источников и памятников литературы.

Очень долгое время лепра была неизлечимым заболеванием, которое неизбежно приводило к тяжелейшей инвалидности и мучительной смерти. В настоящее время лечение проказы стало возможным. Причем при своевременной диагностике лепра полностью излечивается. При запоздалом же лечении болезнь, как правило, приводит к стойким морфологическим изменениям и инвалидизации больного.

В годовщину учреждения Всемирного дня помощи больным лепрой публикуем подборку фактов об этой болезни:

  • Лепра (болезнь Хансена, хансеноз, хансениаз; прока́за, elephantiasis graecorum, lepra arabum, lepra orientalis, финикийская болезнь, satyriasis, скорбная болезнь, крымка, крымская болезнь, ленивая смерть, болезнь Святого Лазаря и др.) — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis, протекающее с преимущественным поражением кожи, периферической нервной системы, иногда передней камеры глаза, верхних дыхательных путей выше гортани, яичек, а также кистей и стоп;
  • Возбудитель лепры (Mycobacterium leprae) был открыт в 1873 году в Норвегии Герхардом Хансеном, который работал в госпитале святого Йоргеса, основанном в XV столетии в Бергене. Бактерия, открытая Хансеном, стала первым известным человечеству возбудителем болезни;
  • Лепра передается через выделения из носа и рта, во время тесных и частых контактов с людьми, не проходящими лечение;
  • Болезнь по-прежнему широко распространена в некоторых районах Бразилии, Южной Азии (Индия, Непал), Восточной Африки (Танзания, Мадагаскар, Мозамбик) и западной части Тихого океана. Индия занимает первое место, Бразилия — второе и Бирма — третье. В 2000 году ВОЗ перечислила 91 страну с эндемичными очагами лепры. Индия, Бирма и Непал составили вместе долю в 70 % случаев заболеваемости;
  • К группе высокого риска заболеваемости относятся жители районов эндемичной распространённости лепры с плохими условиями жизни: загрязнённой водой, без постельного белья и достаточного питания. Лица, страдающие от болезней, ослабляющих иммунную функцию (например, СПИДа), также попадают в группу высокого риска;
  • Инкубационный период лепры обычно составляет три-пять лет, но может колебаться от шести месяцев до нескольких десятилетий (описан инкубационный период продолжительностью в 40 лет). Он протекает бессимптомно. Также для лепры характерен не менее длительный латентный период, неспецифичность и необязательность продромальных признаков (недомогание, слабость, сонливость, парестезия, ощущение зябкости), что значительно затрудняет раннюю диагностику заболевания;
  • Надежно доказанной специфической профилактики лепры с помощью вакцин, сывороток или иммуностимуляторов не существует;
  • В прошлые века во многих странах больные проказой лишались абсолютно всех социальных прав, им запрещалось посещать публичные места, такие как церковь, трактир, рынки, ярмарки, мыться в проточной воде и пить ее, есть вместе со здоровыми людьми, прикасаться к чужим вещам и даже говорить со здоровыми людьми;
  • В Средневековье заведения, где содержались больные проказой, назывались лепрозории, и размещались они, как правило,  на окраине города или за городской чертой;
  • Первым известным лепрозорием был госпиталь Святого Николая в Харблдауне в графстве Кент в Англии, основанный в 1084 году;
  • Страх перед проказой был у человечества с древних времен. Но и сегодня, когда современная медицина позволяет эффективно бороться с этим заболеванием, вокруг лепры существует огромное количество предрассудков. Прокаженные и люди, перенесшие эту болезнь, страдают от огромного социального клейма на протяжении всей их жизни. Дело в том, что многие люди не в состоянии принять прокаженных обратно в социум, и они становятся одинокими, хотя повреждения на коже эквивалентны шрамам, полученным, например, при ДТП, или рубцам обычной раны.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.01.2018 08:30
- гость -

Что-то неспроста так часто стали об этой говорить! Ой, неспроста!

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