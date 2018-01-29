Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проанализирует последствия публикации "кремлевского доклада" и сделает все возможное для обеспечения интересов российских компаний, сообщает РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа намерена в ближайшие дни представить конгрессу "кремлевский доклад" со списком высокопоставленных госслужащих и близких к власти бизнесменов.

"Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной. Вместе с тем, конечно, нужно будет смотреть и анализировать, какие последуют действия дальше за публикацией. Вот эти действия, конечно, будут анализироваться в Москве", — отметил Песков.

Он добавил, что анализировать последствия публикации доклада нужно, чтобы "в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом".