Болельщикам, находящимся на матчах чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, не продадут пиво в случае, если они находятся на стадионе в состоянии алкогольного опьянения, не достигли 18 лет и нарушают иные правила, установленные ФИФА, пишет "Парламентская газета".

"В 2016 году Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила правила поведения болельщиков во время матчей чемпионата мира. Запрещено проносить с собой любые жидкости ёмкостью свыше 100 миллилитров, продукты, алкогольные напитки. Также нельзя находиться на стадионе в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям правил пиво во время футбольных матчей продавать не будут. Также это касается граждан, не достигших 18 лет", — рассказал член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков.

Он напомнил, что продажа алкогольных напитков во время проведения российских спортивных состязаний запрещена законом.

"Однако недавно были приняты поправки в 171 федеральный закон, которые определяют особенности оборота алкоголя в рамках проведения в нашей стране чемпионата мира", — отметил сенатор.

Исаков добавил, что ФИФА традиционно сотрудничает со спонсорами, которые производят алкогольные напитки, а потому пиво продаётся на всех матчах во время проведения мундиалей в других странах мира.